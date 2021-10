https://cz.sputniknews.com/20211025/ruske-velvyslanectvi-v-ceske-republice-monitoruje-situaci-se-zadrzenym-rusem-francettim-16292685.html

Ruské velvyslanectví v České republice monitoruje situaci se zadrženým Rusem Frančettim

Ruské velvyslanectví v České republice monitoruje situaci se zadrženým Rusem Frančettim

Ruské velvyslanectví v České republice pozorně sleduje situaci kolem zadrženého ruského občana Alexandra Frančettiho na pražském letišti 12. září, sdělil... 25.10.2021, Sputnik Česká republika

„Velvyslanectví Ruské federace v České republice nadále monitoruje situaci kolem Alexandra Frančettiho a poskytuje nezbytnou konzulární podporu. S pomocí české strany ho koncem minulého týdne na jeho žádost navštívili v pražské věznici Pankrác vedoucí konzulárního oddělení a lékař velvyslanectví. Jsme v neustálém kontaktu s Frančettiho rodinou a jeho obhájcem,“ řekl Brjakin.V neděli 12. září tiskový tajemník českého policejního prezidia Ondřej Moravčík sdělil, že na letišti v Praze byl zadržen ruský občan na základě zatykače vydaného Ukrajinou. Městský soud v Praze pak rozhodl o vzetí do vazby Frančettiho. Přímo v soudní síni advokát toto rozhodnutí napadl. Frančetti po zasedání soudu prohlásil, že odmítá obvinění vznesená proti své osobě. „Je to krok k fašismu,“ zaznělo.Frančetti byl přemístěn do pražské věznice Pankrác. Zadržení v Praze občana Ruska Alexandra Frančettiho bylo výsledkem dohodnutých akcí ukrajinských a českých bezpečnostních složek. Kyjev nyní pracuje na ukončení procedur pro předání zadrženého Ukrajině.Ukrajina vydala mezinárodní zatykač na Alexandra Frančettiho již v roce 2019. Pronásledování ruského aktivisty souvisí s tím, že podpořil znovusjednocení Krymu s Ruskem v roce 2014, a dokonce založil jeden z oddílů domobrany Sevastopolu.Zmiňme, že sestra v Praze zadrženého Rusa Alexandra Frančettiho se obrátila na ruského prezidenta Vladimira Putina, kterého požádala o pomoc. Ve své žádosti sestra Frančettiho žádá Putina o pomoc, aby se její bratr mohl vrátit do Ruska.Rusko-české vztahyŘeditel třetího evropského odboru na ruském ministerstvu zahraničí Oleg Ťapkin uvedl, že situace s Frančettim „nepřidává na pozitivitě rusko-českým vztahům, které i tak kvůli úsilím Prahy prožívají složité období“.Ťapkin dále uvedl, že jednou z hlavních podmínek pro obnovu konstruktivního charakteru vztahů mezi Ruskem a Českem je nalezení shody v otázce pomníku sovětského maršála Ivana Koněva. Diplomat podotkl, že osud pomníku není zcela jasný. Ruská strana podle něj pracovala na různých možnostech rozmístění pomníku, včetně jeho přesunu na pohřebiště vojáků Rudé armády na Olšanských hřbitovech. Zvažovala se i možnost jeho instalace na území ruského velvyslanectví v Praze či jeho převoz do Ruska.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

