https://cz.sputniknews.com/20211025/slovenska-policie-ziskala-nove-zaznamy-z-tajnych-schuzek-sefa-smeru-sd-roberta-fica-fico-reagoval-16293947.html

Slovenská policie získala nové záznamy z tajných schůzek šéfa Směru-SD Roberta Fica. Fico reagoval

Slovenská policie získala nové záznamy z tajných schůzek šéfa Směru-SD Roberta Fica. Fico reagoval

Web aktuality.sk informuje, že slovenská policie měla nahrávat rozhovory z tajných schůzek mezi šéfem Směru-SD Robertem Ficem, exministrem vnitra Robertem... 25.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-25T20:30+0200

2021-10-25T20:30+0200

2021-10-25T20:30+0200

slovensko

robert fico

zvukové záznamy

naka

odposlouchávací zařízení

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/10/12809810_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6a6f8c3b74315413f3a420f31dae42f0.jpg

Dozorový prokurátor Úřadu speciální prokuratury doplnil svůj návrh na prodloužení vazby obviněných v rámci listopadové akce Národní kriminální agentury NAKA Očistec o obrazově-zvukové záznamy.Jedná se o odposlechy, kde kamery zaznamenaly rozhovory Roberta Fica, Roberta Kaliňáka, Marka Pary, syna Tibora Gašpara a Miroslava Bödöra.Web Aktuality.sk informuje, že policie monitorovala chatu několik dní. Výsledkem jsou hodinové záznamy rozhovorů.Nejednalo se však pouze o neformální diskuze. Probírat se měly i aktuální kauzy, přípravy tiskových besed, trestní konání policejního exprezidenta Gašpara, oligarchy Norberta Bödöra, Dušana Kováčika a dalších.Dodala, že získané záznamy potvrzují, že se několik osob z oblasti politiky snažilo ovlivňovat trestní stíhání v závažných kauzách.Zmiňme, že během akce NAKA Očistec byl zadržen bývalý policejní prezident Tibor Gašpar i další bývalí vysocí policejní funkcionáři. Mezi nimi byl i bývalý ředitel protikorupční jednotky Róbert Krajmer, Marián Zetocha, někdejší šéf NAKA Peter Hraško i bývalý šéf národní jednotky finanční policie Bernard Slobodník. Několik z nich je pořád ve vazbě.V kauze padla obvinění ze zločinu založení, zosnování a podpory zločinecké skupiny, zneužívání pravomocí veřejného činitele a pro zločin korupce. Ve vazbě musejí být proto, aby z jejich strany nemohlo dojít k ovlivňování svědků a pokračování v trestné činnosti.Reakce Roberta FicaNa skutečnosti ohledně odposlechů reagoval i šéf Směru-SD Robert Fico.Ve svém příspěvku se Fico dále ptá, v jaké důkazové krizi musí být speciální prokurátor Daniel Lipšic, když nechal odposlouchávat lídra opoziční strany během jeho schůzek s obhájci lidí, které považuje za nevinné.„Lipšic a spol. už nemohli udělat nic jiného, aby potvrdili, že patří do rukou spravedlnosti,“ uvedl Fico.Fico dále uvedl, že novináři můžou klidně zveřejnit všechno, co jim prokurátoři poslali v rozporu se zákonem. Nedovědí se tam totiž nic nového, co by neslyšeli od samotného předsedy Směru-SD.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211021/sikanuje-fica-vlada-sr-aplikace-tvrdi-ze-je-ockovany-ale-neni-to-tak-pry-jde-o-utok-hackeru-16246030.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

robert fico, zvukové záznamy, naka, odposlouchávací zařízení