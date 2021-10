https://cz.sputniknews.com/20211025/travnicek-prozradil-sve-pocity-po-vypadnuti-ze-stardance-zklamani-neni-zadne-tvrdi-16288240.html

Trávníček prozradil své pocity po vypadnutí ze StarDance. „Zklamání není žádné,“ tvrdí

Samotný Trávníček nabídku do StarDance nejprve odmítl, nakonec se však nechal manželkou Monikou přemluvit a do soutěže nakonec vstoupil. Hned druhý taneční večer se jim ale stal osudný. Jejich jive porota příliš neocenila.„Mně to trošku evokovalo pohádku O Červené Karkulce, akorát obráceně, Karkulka honila vlka,“ poznamenal porotce Richard Genzer. Porotce Chlopčík připustil, že ač měl tanec plno chyb, bylo vidět, že do toho Trávníček dává úplně všechno.A jak na svůj konec v soutěži zareagoval herec? Ten uvedl, že zklamání nebylo. „Zklamání není žádné, protože když se na to díváte jako Werich, který říkal, že když nejde o život, jde o h...., takže jsou jiné věci, hezčí, lepší,“ uvedl a dodal, že mu vypadnutí vůbec nevadí, že jeho ambice jsou úplně někde jinde.Od moderátora zaznělo, že mu v sobotu přišla porota příliš přísná. Pavel dokonce prozradil, že v zákulisí se ozývaly od tanečníků protesty.Trávníček dodal, že by každému doporučil, aby si to zkusil, jelikož člověk, který pro svou fyzičku nic nedělá, si uvědomí, že by něco dělat měl.Soutěž StarDanceLetos se v televizi vysílá již jedenáctý ročník české taneční show StarDance …když hvězdy tančí, kterou vysílá stanice ČT1. Pořad je českou verzí britské televizní show Strictly Come Dancing. Celou soutěží diváky provází dva moderátoři Marek Eben a Tereza Kostková. StarDance je vysílána vždy živě z pražského Výstaviště.Tato soutěž patří k nejsledovanějším českým televizním pořadům a spočívá v tom, že soutěžní páry se skládají ze dvou členů, z nichž jeden je osobnost a druhý profesionální tanečník. Tančí zde například sportovci, herci, zpěváci a další. Každý pár předvádí předem určený druh tance a soutěží s ostatními o body poroty a o SMS hlasy diváků. Pokud pár obdrží nejnižší hodnocení, soutěž opouští, dokud nezůstane výherní pár.Dosud se v soutěži během deseti řad objevilo již celkem 88 osobností. V letošním ročníku se mezi tanečními páry objeví například herečka Simona Babčáková a Martin Prágr, herec Jan Cina a Adriana Mašková, zpěvačka Tereza Černochová a Dominik Vodička, herec Zdeněk Godla a Tereza Prucková, tenistka Andrea Sestini Hlaváčková a Michal Necpál, farářka Martina Viktorie Kopecká a Marek Dědík, zpěvák Mirai Navrátil a Lenka Nora Návorková, herečka Marika Šoposká a Robin Ondráček, herec Pavel Trávníček a Veronika Lálová či krasobruslař Tomáš Verner a Kristýna Coufalová.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

