Uzel k dickpic aféře Jiřího Hoška: Klesá-li libido populace, na náruživce lépe vidět

Uzel k dickpic aféře Jiřího Hoška: Klesá-li libido populace, na náruživce lépe vidět

Dickpics aféru Jiřího Hoška, kdy bývalý zástupce šéfredaktora portálu Seznam Zprávy zasílal po síti fotky své mužské pýchy kolegyním z práce, pro Sputnik... 25.10.2021

2021-10-25T18:09+0200

2021-10-25T18:09+0200

2021-10-25T18:09+0200

názory

česká republika

muži

sexuální obtěžování

Pane doktore, zástupce šéfredaktora Seznam Zprávy Jiří Hošek posílal svým kolegyním nevyžádané obrázky svého přirození. Z funkce byl odejit. Pak se omluvil. Zkusme první otázku obecně: mohou se v postmoderní době (tak trochu postavené na hlavu) začít stírat přirozený zájem o opačné pohlaví a intruzivní obtěžování?Radim Uzel: Odjakživa je hranice nezřetelná. V průběhu vývoje lidské společnosti se může všelijak posouvat, nejenom časově, ale také geograficky. Jinak to bude vnímáno ve Spojených státech severoamerických, jinak je to vnímáno na tichomořských ostrovech, jinak ve střední Evropě. Je to všecko otázkou posuzování a otázkou času a geografie, marná sláva. Lidská sexualita je natolik individuální a proměnlivá, že na to neexistuje jednoznačný mustr. Definice sexuálního obtěžování se jen za dobu mého života několikrát měnila, ba prodělala vlastně nesmírné metamorfózy. Je tomu tak.Od mladých lze zvědět, že než jdou randit, posílají si přes seznamky fotky svého přirození poměrně běžně. Dokonce má člověk až dojem, že je to nutná prerekvizita budoucího úspěšného vztahu. Na jednu stranu mainstream v reklamách předvádí, že lidi málem vyplňují lejstra o obapolném souhlasu k sexu, na druhou stranu, kam se hrabe klasické porno.Mladá generace tenduje k vizuálnímu než verbálnímu vyjádření. Lidé mají rádi obrázky. Všimněte si zaměření mladé generace na komiksy, obrázkové seriály. Dříve jsme měli Rychlé šípy s obláčky řeči u úst… Dnes lidé dávají přednost těmto románům namalovaným před verbálními. To je otázka zajímavého vývoje společnosti.Malinko odbočím. Když mi bylo asi dvacet, za mých brněnských studií – už tenkrát – lidé hráli Dračí doupě atd. Vytvářeli si alternativní realitu. Není to tak, že dnes se díky internetu fantazijní svět až příliš prolíná s realitou, takže redaktor Hošek mohl mít pocit („únikové“) hry? Věčná otázka, kde hledat hranici mezi normalitou a úchylkou?Je to skutečně otázka odvěká. Jak vidíte, vše se vyvíjí v průběhu nejen společnosti ale i v průběhu života jednoho člověka. To, co dříve bylo považováno za absolutní nemravnost a neslušnost, to může být dnes známkováno jako „normální“…Historická společenství dokonce uznávala falus jako symbol a pěla na něj ódy…Nikdy v životě nenajdete oficiální řešení hranice mezi normalitou a úchylkou. V současné době je možné pozorovat, že dnes vše míří k větší volnosti, větší otevřenosti. Kontrastuje nám s tím paradox, kdy se za sexuální obtěžování chápou i věci, které dříve byly docela normálním sbližovacím mechanismem. Co na to říci k Hoškovi. Snad to o samochvále?Aby se v tom člověk orientoval, vždy si musí uvědomit, v jaké se nachází společnosti. Když mám někde sexuální přednášku, musím vážit slova s ohledem na to, kde, komu a o čem vyprávím. Míra religiozity společnosti i citlivost k látce je stále všude různá. Každého z nás „uráží“ něco jiného. Záleží i na stupni intenzity provedení prvku chování.Viz chlubení se fotkami?Co jinde může být „normální“, to zde třeba přes čáru jest, a zase obráceně. Mohl-li mít Hošek pocit, že posílání fotek své „výbavy“ (nádobíčka) řekněme je toliko hrou? Dost možná v tom obroušené hrany vše prolínajících moderních technologií sehrávají svou určitou úlohu. Zkrátka možnosti komunikací a sebevyjadřování se dramaticky odlišují od toho, co bylo obvyklé ještě před dvaceti třiceti lety. Lidi odjakživa – někteří více, jiní méně – mají rádi adrenalinové zážitky; internet toto ve velké míře umí saturovat.Ostatně obrázky v jeskyních taky nemusí být kolikrát přímo „slušné“…Říkám ano v tom smyslu, že technický pokrok může mít vliv i na podivné zvyky, které se dnes v určitých vrstvách společnosti různě „nosí“… Člověk dnes asi musí dávat pozor na to, komu co adresuje, resp. do které sociální bubliny.Hošek na sociálních sítích slíbil, že vyhledá pomoc odborníka. Vážně se člověk nekontroluje, co dělá, žádné vlastní filtry na své chování? Pomoc odborníků nutná? V tomto případě?Vyhledávání pomoci odborníků – to je alibismus. Jsou odborníci a „odborníci“… Dnes se odborníkem může nazvat skoro kdokoliv. Byl bych zde docela opatrný.Média dnes zase v této souvislosti píší o statistice – kolikátá Češka zažila obtěžování v té či oné formě, tedy se sexuálním podtextem. Vzpomínám na televizní dokument o Vlastimilu Brodském, umělec se dělí o životní zkušenost. Dozvídáme se tu, jak snadno může být člověk falešně obviněn.Víte, dnes se z obtěžování stala asi určitá epidemie. Máme tu trend považovat za obtěžování již cokoli. Samozřejmě nic nechceme zlehčovat, ale určité absurdní trendy tu přece jsou. Navíc být sexuálně obtěžovaný je určitá reklama sebe sama, určená k pozvednutí vlastního statusu na sociální sítí. I to je třeba vidět.Je chyba, když se znásilněná žena ostýchá ohlásit napadení a zneužití na policii. Stejná chyba je, když si jiná žena přikrášlí realitu a činí se o to více žádoucí. Chce tu někdo tvrdit, že jedno či druhé neexistuje? Jinými slovy pro jedno neviděti druhé, či pro druhé první – to by byla omyl. Jenže když dnes upozorníte, že jsou i ženy, které si vymýšlí, kromě těch skutečně obtěžovaných a znásilněných, rovnou dostanete cejch. Absurdní je, když před 20 lety ženě „nevadilo“, že jí šéf sáhl na zadek, a jelikož se o obtěžování dnes hodně mluví, tak si po dvaceti letech zčistajasna vzpomene a jde s tím na trh.Když čteme, že nám přibývá impotentů, jak to, že se roztrhl pytel s obtěžováním? Klesá-li společnosti libido?Dnešní doba klade zvýšené psychické nároky na všecko. Nic nezahubí sex a počet spermií jako stres, kumulace povinností, nebezpečí nezaměstnanosti, „x“-všelijakých dalších důvodů… Tohle vše je sexuální jed. Řada lidí podléhá takovéto „otravě“. Klesne-li společenské libido, pak jsou-li tu někde sexuální náruživci překračující slušné chování, je na ně o to lépe vidět. Máme mezi námi etnika, která si z ničeho hlavu nedělají.Je tu vrstva pobíračů sociálních dávek (jak o nich někdy zle slýcháme). Myslíte toto?Tito lidé žádné sexuální obtíže na sobě nepozorují. Dost možná jsou i prosti některých úchylek, protože žijí sexuálně normálně.Jinými slovy zdravý sexuální život se obejde bez vlastních hanbatých fotek a jejich cirkulace?Tak nějak. Ale s ohledem na předcházející text mě – prosím pěkně – nechytejte za slovo.Díky za komentář a rozhovor.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

česká republika

2021

