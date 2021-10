https://cz.sputniknews.com/20211025/v-talibanu-vysvetlili-proc-si-neprali-pad-predchazejici-vlady-16285089.html

V Tálibánu vysvětlili, proč si nepřáli pád předcházející vlády

V Tálibánu vysvětlili, proč si nepřáli pád předcházející vlády

Pád minulé afghánské vlády nebyl v zájmu občanů a způsobil zemi škody, prohlásil v rozhovoru pro televizi Tolo News zástupce hnutí Tálibán (zakázané v RF jako... 25.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-25T11:22+0200

2021-10-25T11:22+0200

2021-10-25T11:22+0200

svět

rusko

afghánistán

tálibán

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/11/15862189_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_8c2a8ad6315c7a3ea6d9f79e7b7e4e18.jpg

„Myslím, že to způsobilo Afghánistánu škody, poněvadž kdyby válka byla zastavena, a dosáhli bychom zahájení konstruktivních jednání, situace by byla jiná než dnes, lepší. Nakonec by se podařilo vyhnout zkrachování institucí a útěku lidí ze země,“ řekl Mudžáhid.Podle jeho názoru může v nynějším kabinetu ministrů dojít k jistým změnám, pobouření cizích států ohledně jednotlivých členů nové afghánské vlády je však podle něj nepřijatelné.Mudžáhid také zkritizoval USA za zrušení finanční pomoci jeho zemi a také za výzvy k jiným státům, aby neuznaly prozatímní vládu Afghánistánu.Afghánské ministerstvo zahraničí vítá prohlášení ruského prezidenta Vladimira Putina o možnosti vyškrtnutí hnutí Tálibán ze seznamu teroristických organizací, prohlásil včera mluvčí afghánského ministerstva zahraničí Abdul Kahar Balkhi.Ruský lídr dříve v projevu na Valdajském fóru prohlásil, že příslušné rozhodnutí má být přijato na úrovni OSN a že Moskva hodlá jednat v tomto směru.„Ministerstvo zahraničí Islámského Emirátu Afghánistánu (pozn. vlastní název politického režimu Tálibánu) vítá výroky prezidenta Ruské federace Vladimira Putina ohledně vyškrtnutí jmen lídrů Emirátu z černého seznamu. Poněvadž válka byla ukončena, mají země celého světa rovněž přispět k pozitivním změnám ve vztazích s Afghánistánem,“ napsal mluvčí afghánského ministerstva zahraničí na Twitteru.Podle jeho slov počítají tálibánci s pozitivními vztahy se světovým společenstvím na základě principu vzájemnosti.Na začátku září bylo zveřejněno složení prozatímní afghánské vlády v čele s Mohammadem Hasanam Achundem, který byl ministrem zahraničí v první vládě Tálibánu, a proti kterému platí sankce OSN z roku 2001.Sledujte náš kanál na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám budeme prinášať aktuálne správy a zaujímavé videá.

https://cz.sputniknews.com/20211020/mluvci-talibanu-oznamil-reformy-v-afghanistanu-16238126.html

https://cz.sputniknews.com/20211020/lavrov-oznamil-ze-se-v-moskve-sesel-s-talibanci-16231210.html

rusko

afghánistán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, afghánistán, tálibán