Vojenský převrat v Súdánu. Vojáci zajali premiéra a několik ministrů

Vojenský převrat v Súdánu. Vojáci zajali premiéra a několik ministrů

Neznámí lidé ve vojenských uniformách v Súdánu umístili premiéra Abdalláha Hamduka do domácího vězení. Média také informují o zadržení čtyř ministrů a... 25.10.2021, Sputnik Česká republika

Média dříve uvedla, že neznámé armádní síly premiéra Abdalláha Hamduka uvrhly domácího vězení, k čemuž došlo poté, co obléhaly jeho dům. Reuters uvádí, že bylo zadrženo také několik politických představitelů, včetně čtyř ministrů, zadržen má být také člen súdánské suverénní rady nebo premiérův mediální poradce.Asociace odborových svazů, která zastřešuje několik odborových svazů, vyzývá občany, aby vyšli do ulic a postavili se proti možnému vojenskému převratu.Média také uvádí, že politiky zadržely osoby ve vojenských uniformách bez identifikačních znaků.V některých čtvrtích hlavního města Chatúm nefunguje internet.Již dříve v několika súdánských městech probíhaly protesty požadující předání moci armádě. V listopadu vyprší funkční období přechodné suverénní rady země, která má předat moc civilní vládě.Moc v SúdánuV dubnu 2019 v Súdánu došlo k vojenskému převratu, který byl vyvolaný protesty uprostřed hluboké ekonomické krize a klesající životní úrovně. Prezident Umar al-Bašír, který vládl 30 let, byl zbaven moci a později uvězněn.Na konci srpna 2019 předseda přechodné vojenské rady Súdánu Abdel Fattah al-Burhan složil přísahu jako předseda suverénní rady země. Nový premiér Abdalláh Hamduk přísahu složil 21. srpna 2019. Vojenské a civilní orgány se dohodly na přechodném období pro rozsáhlé politické a ekonomické reformy.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

