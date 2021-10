https://cz.sputniknews.com/20211025/zemrel-cisnik-gunther-ze-serialu-pratele-16284691.html

Zemřel číšník Gunther ze seriálu Přátelé

Zemřel číšník Gunther ze seriálu Přátelé

Ve věku 59 let zemřel americký herec James Michael Tyler, který se proslavil rolí číšníka Gunthera v sitcomu Přátelé. O úmrtí informoval portál TMZ. 25.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-25T08:56+0200

2021-10-25T08:56+0200

2021-10-25T09:00+0200

celebrity

usa

seriál

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/16284789_0:0:2978:1676_1920x0_80_0_0_3720676b5462bf8ff4ddb7401a0a3e77.jpg

Jak uvedl zástupce herce, Tyler zemřel v neděli ráno doma v Los Angeles. James Michael Tyler od roku 2018 bojoval s pokročilou rakovinou prostaty, nemoc se mu následně rozšířila i do kostí.Jak uvádí portál, Tyler se představil ve více než 150 řadách Přátel, fanoušci ho mají velmi rádi. Kromě Přátel hrál také v novém speciálu Přátelé: Zase spolu. V epizodních rolích se představil v seriálech Scrubs: Doktůrci nebo Sabrina – mladá čarodějnice.Willie GarsonVe věku 57 let na konci září zemřel americký herec Willie Garson, známý svými rolemi v televizních show, včetně seriálů Sex ve městě (1998-2004) a Přátelé (1994-2004).Přesné příčiny úmrtí herce nejsou uvedeny, podle informací Deadline však zemřel po dlouhém boji s onkologickým onemocněním.V poslední době Garson hrál v seriálu HBO Max And Just Like That, což je pokračováním Sexu ve městě.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210922/ve-veku-57-let-zemrel-herec-ze-serialu-sex-ve-meste-a-pratele-willie-garson-15914509.html

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, seriál