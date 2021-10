https://cz.sputniknews.com/20211026/banky-zacinaji-podlehat-tlaku-green-deal-zrusit-ucet-nedopustit-zruseni-hotovosti-rika-matocha-16298559.html

Banky začínají podléhat tlaku Green Deal: Zrušit účet, nedopustit zrušení hotovosti, říká Matocha

Banky začínají podléhat tlaku Green Deal: Zrušit účet, nedopustit zrušení hotovosti, říká Matocha

Publicista a předseda Rady České televize Pavel Matocha na svých sociálních sítích navrhl řešení situace, kdy banky začínají podléhat tlaku na nový Zelený úděl... 26.10.2021, Sputnik Česká republika

„Komerční banka bude klientům měřit jejich osobní uhlíkovou stopu z nákupů přes kartu a doporučovat, co mají dělat jinak, aby ji měli menší (například nedávat si v restauraci steak, ale brokolici, nebo neletět na dovolenou k moři, ale jet na kole k rybníku),“ napsal Matocha na svém Facebooku.Předseda Rady České televize následně nabídl své vidění řešení této situace. On sám prý náležité kroky již začal dělat.„Závěr z toho je zřejmý: 1. osobní: Zrušit účet u KB (již jsem udělal). 2. celospolečenský: Nedopustit zrušení hotovosti (tam vaše platby banka kontrolovat nemůže),“ myslí si.Pavel Matocha těmito slovy reagoval na článek portálu Echo 24, jenž přináší zprávy o „sílícím zelenání bank“. V článku stojí, že o „monitoring uhlíkové stopy usiluje hlavně Komerční banka, která na chytré aplikaci spolupracuje se společností Visa“.„Je pravdou, že Komerční banka se do zelené kampaně pouští ve velkém. Je to trend, na který banky reagují a moc dobře ví, že i kdyby nechtěly, tak jim nic jiného nezbude. Jinými slovy, stane se to i proti jejich vůli, takže pro ně dává smysl jít tomu naproti a patřit k lídrům zelené změny. Z velké části je to marketingové, ale jsou u nás banky, kde to vedení myslí upřímně a v zeleném se vidí, třeba právě jako je Komerční banka. Můžou tím nalákat mladší klienty, zatímco stávající klienty příliš neztratí,” cituje Echo 24 slova hlavního ekonoma banky Rogera Dominika Stroukala.Hlavní ekonom pro portál dodal, že banky jsou soukromé subjekty, a jako takové mohou podporovat vše, co se jim zachce.Dále se uvádí, že „právě monitoring osobní uhlíkové stopy by podle nich mohl být pro některé „uvědomělé“ zákazníky lákavý“.Podle slov Petra Poláka, country managera Visy, je nejlepší variantou mobilní aplikace, která měří uhlíkovou stopu. „Visa aktuálně toto řešení diskutuje s několika předními bankami v České republice a věříme, že bude k dispozici v příštím kalendářním roce,“ uvedl.Zelený údělPodle slov ekonoma Lukáše Kovandy povede Green Deal k citelnému snížení úrovně života, hlavně střední třídy. Řekl to pro portál Kupředu do minulosti v polovině října.Podle jeho názoru je potřeba, aby lidé proti této politice začali výrazně protestovat. Dodal také, že Zelený úděl může přivést k ekonomickému kolapsu Evropy.„Jsou to silná slova, ale myslím, že to (kolaps – red.) hrozí. Protože zátěž na střední vrstvu bude obrovská, jestliže to projde tak, jak je to navrženo. Je to něco jako střelba do vlastní nohy, to je v podstatě kolaps. Ale nemyslím si, že by to měl být konec světa,“ prohlásil tehdy ekonom.Evropa prý postrádá funkční ekonomický růst. Díky absenci takového modelu není současné evropské hospodářství udržitelné.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

