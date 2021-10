https://cz.sputniknews.com/20211026/britsky-premier-pobouril-lidi-behem-sveho-rozhovoru-s-detmi-16297954.html

Britský premiér pobouřil lidi během svého rozhovoru s dětmi

Britský premiér pobouřil lidi během svého rozhovoru s dětmi

Britský premiér Boris Johnson na schůzce s dětmi ve věku od osmi do dvanácti let učinil několik prohlášení, která rozzlobila uživatele sítě.

K incidentu došlo během tiskové konference v mediálním centru Downing Street. Během setkání bylo projednáno téma nadcházejícího summitu OSN o změně klimatu, který proběhne v Glasgow.V odpovědi na otázky ministr vyzval, aby „krávy přestaly říhat“, aby se snížily emise metanu, a poté navrhl, že „můžeme nakrmit některými lidmi zvířata“, abychom obnovili rovnováhu v přírodě.Johnsonův mluvčí později požádal, aby tato slova nebyla brána vážně a naznačil, že šlo o vtip.Většina uživatelů Twitteru tento incident přijala negativně.„Sotva je to vtip, protože to nikomu nepřipadalo vtipné,“ napsal jeden z nich.„Ale jím jedním lze krmit smečku vlků několik měsíců,“ padla poznámka od lidí.„Neustále se vyjadřuje nevhodně, nelze je brát vážně, i když je nastoleno důležité téma,“ uzavřel další.Někteří komentátoři navrhli, aby britský premiér navštívil lékaře.Na začátku měsíce Sputnik psal o tom, že fotografií britského premiéra Borise Johnsona, která byla pořízena při běhu, se bavili uživatelé internetu a stala terčem posměchu na Twitteru. Důvodem k vtipům byl pro sportovní oděv šéfa britského kabinetu ministrů, který byl poněkud neobvyklý. Sportovní šortky doplnila bílá košile, černé ponožky a polobotky, charakteristické pro business styl.Někteří uživatelé internetu spekulovali, že Boris Johnson si šel místo účasti na sjezdu Konzervativní strany v Manchesteru zaběhat. „Dnes ráno byl Boris Johnson natočen, jak v Manchesteru utíká před nepříjemnými otázkami,“ napsal komentátor na Twitteru pod přezdívkou ConinMackin.Jiní upozorňovali na kombinaci business a sportovního stylu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

