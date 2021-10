https://cz.sputniknews.com/20211026/cenzura-prijde-o-tom-neni-pochyb-zantovsky-promluvil-o-medialni-sfere-za-noveho-kabinetu-16299674.html

„Cenzura přijde, o tom není pochyb.“ Žantovský promluvil o mediální sféře za nového kabinetu

Analytik ČT Kamil Švec na svém účtu na Twitteru „symbolicky poděkoval“ mimoparlamentním ČSSD a KSČM po volbách. Přiměřenost vyjádření pracovníka... 26.10.2021, Sputnik Česká republika

Ukazuje toto prohlášení na politickou angažovanost ČT? Chybí zde západní standardy žurnalistiky?Petr Žantovský: Předně: glosa K. Švece je typickým příkladem arogantní sebestřednosti lidí ve veřejnoprávní ČT. Po tzv. televizní krizi na přelomu let 2000-2001 se nechal slyšet Karel Schwarzenberg, že „Česká televize patří těm, kdo v ní pracují“. Tato jeho slova došla tristního naplnění. Ale to není jen nějaký Švec. To vidíte napříč pořady – od namyšleného a agresivního moderátora Událostí Jakuba Železného přes egocentrického exhibicionistu Václava Moravce po odporný udavačský pořad Newsroom. To vše by se mělo učit na fakultách jako příklady toho, jak se nemá dělat žurnalistika, a už vůbec ne ta veřejnoprávní.A k druhé části otázky: já nevím, co jsou „západní standardy žurnalistiky“. Myslím, že je na tom stejně špatně jako ta naše. Stačí si přečíst knihy Uda Ulfkotta Koupení novináři, Bernarda Golberga Jak novináři manipulují či Robina Aitkena Can We Trust in BBC? Žurnalistika je odrazem doby, a ta dnešní je prostě dobou rozvratu.Z profesního hlediska může pracovník České televize vyjadřovat své osobní názory nebo v tomto případě tlumočit názor ČT?Oni v tom v ČT nedělají rozdíl. Sprostá poznámka K. Švece vyjadřuje jeho názor, ale týž názor sdílí velká většina lidí, kteří si uzurpují ČT pro své politické cíle. Udělali z té televize ryze propagandistický nástroj a po uplynulých parlamentních volbách jsou na koni, protože jejich výsledek jakoby potvrdil jejich postoje a činy. Osobně považuji za profesionálně i eticky zcela nepřijatelné, aby se pracovník ČT na sociálních sítích vyjadřoval tímto způsobem. Být jeho nadřízeným, bylo by to na vážnou důtku a při opakování na padáka. Obávám se však, že on bude spíše pochválen a později povýšen.Jaký druh politického marketingu se nejvíc osvědčil v letošních parlamentních volbách? Zaznamenal jste, že se ve veřejnoprávních médiích za předvolební kampaně dávala přednost konkrétním politickým stranám?Letošní volby byly v mnoha směrech atypické. Dosud vládnoucí ANO doplatilo, podobně jako Trump v USA, na dva roky covidu. A zapomíná se stále na to, že ANO mělo jen o nějaká dvě procenta méně než v roce 2017. Rozhodně to je vítězné hnutí. Všichni ostatní mají jednotlivě mnohem méně (což se ukázalo i na rozdělení mandátů). To, že se účelově spojili do koalic, neznamená, že jsou úspěšnější. Slyšel jsem na to téma dobrý, ale smutný vtip. Je mistrovství republiky v atletice. Jan Železný hodil oštěpem 98 m, Franta Vonásek 65 m, Lojza Vopička 34 m a Tonda Kremlička 12 m. Ti tři udělali koalici a zvítězili se souhrnným výsledkem 111 m.Česká televize samozřejmě propagovala Vonáska s Vopičkou a Kremličkou. To není marketing ani novinařina, to je jen poslušná služba užitečných idiotů, jak pravil klasik.Nová strana Přísaha Roberta Šlachty byla schopná za několik měsíců získat hlasy téměř pěti procent voličů. Jak se to podle vás povedlo?Přísaha určitě oslovila jistou část nespokojených voličů a získala jejich protestní hlasy. Víc než PRO Přísahu to byly hlasy PROTI stávajícím poměrům. Robert Šlachta se prezentoval jako nebojácný bojovník za pravdu a spravedlnost a hlavně proti korupci, a to mnoho lidí dobře chápe. Morální bahno, v němž se z mnoha důvodů naše země ocitá, řadu slušných a normálně uvažujících lidí štve a chtějí proti tomu něco dělat. Nevím, zda by Přísaha byla schopna v tom něco vážného vykonat, nebo šlo jen o marketing a „kobercový nálet“, který měl vrátit pana Šlachtu do veřejného povědomí, například z důvodů jeho případných dalších ambicí (post prezidenta atd.). A také fungují osobní sympatie a antipatie. Mnoho lidí by se identifikovalo s programem SPD, ale je jim nesympatický Tomio Okamura. Podobně pro mnoho voličů je překážkou k volbě hnutí ANO jeho předseda Andrej Babiš. Mnozí z těchto voličů pak třeba vůbec nejdou k volbám, takže jejich hlasy, a jde to do milionů, propadnou.Ustupuje internet televizi ve vytváření názorů občanů? Proč?Nemyslím si, že to platí takto jednoduše. Je to spíše generační věc. Internet a sociální sítě oslovují zejména prvovoliče a mladé lidi obecně. Televize je médiem generace 50+. Ale ani to neplatí absolutně. Například věková struktura čtenářů některých alternativních portálů, třeba Parlamentních listů, je velice pestrá a velké procento tam zastupují lidé seniorského věku, prostě proto, že už se naučili zacházet s příslušnou technikou a ty portály nabízejí obsahy a názory, které jsou pro ně přijatelné.V čem se změní mediální sféra za nového kabinetu? Lze očekávat zavedení cenzury, případně v jaké podobě?Cenzura přijde, o tom není pochyb. Koneckonců to hlásá už dlouho eurokomisařka Věra Jourová. Jsou vytvořeny institucionální podmínky (Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám na MV ČR, aktivní je v tom směru také BIS), velkou podporu z veřejného sektoru dostávají špiclovací agentury typu Manipulátoři.cz, Neovlivni.cz atd., zakládají se stále nové a nové neziskovky, jejichž jediným úkolem je indoktrinovat obyvatelstvo „správným“, tedy jediným povoleným politickým názorem. Jourová už i naznačila, jak se cenzura bude provádět, řekla doslova, že ty weby „vyhladoví“, tzn. zajistí, aby v nich firmy neinzerovaly, a tím pádem je připraví o jediný zdroj příjmů. Vidím to jako velmi pravděpodobný scénář.Společnost bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa hodlá založit novou sociální síť TRUTH Social, která bude „soupeřem liberálních médií“. Co si myslíte o námětu politika? Jaké šance na úspěch mají soukromé sociální sítě?Je třeba říci, že všechny sociální sítě a podobné komunikační platformy jsou soukromé, i ty, které dnes aktivně cenzurují nepohodlné názory (Twitter, YouTube atd.). Méně se však ví, že mnohé mají napojení na konkrétní politické kruhy, dokonce na vlády. Na jaře 2017 například zástupci Googlu a Facebooku uzavřeli s českým ministerstvem vnitra dohodu o regulaci (rozuměj: mazání) nepohodlných webových obsahů s cílem ovlivnit podzimní parlamentní volby. Tehdy se z privátních sítí staly služky moci.Nevím, zda Trumpův projekt bude úspěšný, ale přál bych si to, protože by tak tvořil nutnou protiváhu a užitečnou alternativu k „povinnému“ názoru tzv. liberálních demokratů. Dovolte ještě jeden žertík. Víte, jaký je rozdíl mezi demokracií a liberální demokracií? Asi jako mezi kazajkou a svěrací kazajkou. Slyšel jsem to i ve verzi „jako mezi aktem a pietním aktem“.Po zablokování twitterového účtu Donalda Trumpa část uživatelů odešla na sociální síť Telegram. Částečně to bylo patrně i v České republice, například kanál Volný blok brzy získal 8 tisíc sledujících. Může tato online platforma konkurovat tradičním informačním zdrojům (Twitteru nebo Facebooku) pro část odběratelů mimo mainstream?Určitě ano, mimo jiné i poté, co začal být co do přenosu privátních informací nespolehlivý WhatsApp. Ale jak se mi celý ten vývoj dnes jeví, myslím, že není daleko doba, kdy se rozlomí celý internetový svět. Slyšel jsem cosi o projektu alternativní celosvětové sítě, která má vznikat v Rusku popř. Číně. V tu chvíli padne monopol amerického internetu a začne mela, jejíž důsledky nelze vůbec ani ve snu předvídat.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

