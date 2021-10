https://cz.sputniknews.com/20211026/fiala-v-naproste-vetsine-programovych-otazek-panuje-mezi-nasimi-koalicemi-shoda-16299786.html

Fiala: V naprosté většině programových otázek panuje mezi našimi koalicemi shoda

Fiala: V naprosté většině programových otázek panuje mezi našimi koalicemi shoda

Koaliční smlouva by měla být hotová příští týden. Do té doby bude na formulaci dokumentů pracovat speciální skupina expertů. Novinky.cz informují, že by v ní měl usednout šéf poslanců KDU-ČSL Marek Výborný, europoslanec STAN Stanislav Polčák a první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura.„Na programových cílech se domluvíme,“ uvedl Fiala. Podle něj by měla být koaliční smlouva a program podepsané k 8. listopadu, den, kdy se má po volbách poprvé sejít Sněmovna.Vít Rakušan pro Novinky.cz uvedl, že obě koalice měly do dneška představit konečné nominace. Během tiskové konference se však lídři k tomuto bodu blíže nevyjádřili.Podle nepotvrzených informací se koalice shodly na Rakušanovi jako na ministru vnitra, Vlastimilu Válkovi z TOP 09, který by měl obsadit resort zdravotnictví. Ministryní obrany by zase měla být Jana Černochová z ODS.Připomeňme, že koalice Spolu zvítězila ve volbách do Poslanecké sněmovny. 9. října podepsala memorandum s koalicí Pirátů a STAN, že chtějí vytvořit většinovou vládu celkem s 108 mandáty. První oficiální schůze se konala 13. října, kdy bylo oznámeno, že do pondělí 8. listopadu by mohla být podepsaná vládní koaliční smlouva.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

