Jako Madonna za mládí. K takovému přirovnání stačilo Farné pouze jedno foto

Jako Madonna za mládí. K takovému přirovnání stačilo Farné pouze jedno foto

Známá zpěvačka Ewa Farna u příležitosti pražského koncertu zveřejnila příspěvek, v němž se věnovala nadcházející události. Dodala k tomu neobyčejně kreativní... 26.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-26T15:33+0200

2021-10-26T15:33+0200

2021-10-26T15:33+0200

„Těším se obrovsky na dnešní pražsky koncert v Hudebním divadle Karlín. To turné je moje srdcovka,“ uvedla na začátek celebrita.Podotkla, že na místě se kromě merche bude prodávat její šatník. Jedná se o oblečení z různých koncertů, vystoupení a akcí.„Celý výtěžek jde na neziskovku Borůvka. Tak, kdo by chtěl něco originálního na sebe, nebo pořídit už třeba dárek pod stromeček a zároveň podpořit dobrou věc, tak můžete dneska před koncertem,” dodala.Od hvězdy nechybělo varování v souvislosti se zhoršující se epidemickou situací.„Vzhledem k nutnosti prokazovat bezinfekčnost kvůli opatřením, dorazte raději dříve, ať máte na všechno klídek,“ upozornila.Na příspěvek zpěvačky zareagovali sledující.„Už se moc těšíme,“ napsala uživatelka s nickem královna lesa.„Blond krátký sestřih a jako Madonna za starých dobrých časů,“ přirovnala Farnou k americké popové divě Małgorzata Maria Królik.„Koupila jsem dceři lístky, když dělala zkoušky na konzervatoř. Taková odměnka, podpora a dnes už je v druháku, moc se těšíme,“ stojí v poznámce od u_vilinky.Další sledující ocenili krásu Farné a poslali spoustu srdíček.Ewa FarnaEwa Farna je zpěvačka polsko-českého původu. Narodila se v roce 1993 v Třinci do polské rodiny. Má polskou národnost a státní občanství České republiky. Působí v oblasti populární a rockové hudby a vzhledem ke svému původu zpívá česky i polsky. Tato zpěvačka hojně vystupuje nejen v Česku, ale také v Polsku. Svou kariéru odstartovala v pouhých třinácti letech, kdy ji objevil producent Lešek Wronka. Během své pěvecké kariéry již získala řadu českých i polských ocenění.Pokud jde o její osobní život, Farna se v roce 2017 provdala za kytaristu Martina Chobota, se kterým randila od roku 2013. Na začátku června 2019 se jim pak narodil syn Artur (polsky Artuś). Dříve byli partnery Farné hudebníci Marcus Tran či Tomáš Klus.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

