Jako ti supi. Zemana chtějí dezinformacemi připravit o funkci

26.10.2021

Mluvčí Kanceláře prezidenta republiky Vít Novák oznámil, že pan prezident měl několik příjemných návštěv, zajímá se o dění v zemi a ve světě.A přijímá rozhodnutí. Například pan Zeman rozhodl, že se ceremoniál spojený s předáním propůjčených a udělených státních vyznamenání uskuteční 1. ledna 2022. „Těší se, že bude moci propůjčená a udělená státní vyznamenání předat osobně," uvedl pan Novák.Důležitá je návštěva u pana prezidenta veřejného ochránce práv. „Přesvědčil jsem se, že prezidentovi je samozřejmě poskytována veškerá lékařská péče, kterou nezbytně potřebuje. A mohu říct, že podle mé zkušenosti v tuto chvíli není prezident nikterak omezen ve svých právech, v přijímání návštěv a v komunikaci s nimi," uvedl pan Křeček po setkání.Vzhledem k hospitalizaci prezidenta republiky, která trvá již déle než dva týdny, začali politici debatovat o eventualitě přenesení pravomocí hlavy státu na jiné vrcholné ústavní činitele. Pan Křeček vyzval, „aby byla zachována důstojnost osoby prezidenta a jeho úřadu a současně vytvořen mechanismus, který by umožňoval nezbytnou správu státu“. Domnívá se, že by situaci napomohla racionální a věcná debata.A to je to. Stav pana prezidenta je lepší než při jeho hospitalizaci. Tím ale Miloš Zeman udělal čáru přes rozpočet mocichtivým politikům. Ti chtěli aktivovat článek Ústavy číslo 66, izolovat prezidenta v nemocnici a odebrat mu jeho pravomoci. Tak by si lepšolidé upevnili moc a pomstili se panu Zemanovi.Přímou cestou to nevyšlo. A tak se roztáčí kola šuškandy, která má podlomit důvěru v Zemanův zdravotní stav. Ta je dílem médií hlavního proudu. V neděli se tak odkopal pořad Otázky Václava Moravce.Česká televize s odkazem na své zdroje z prezidentova okolí, to je samo je na pováženou, vypustila, že Miloš Zeman měl trénovat svůj podpis před schválením svolání prvního zasedání Poslanecké sněmovny.Zjevně tu vidíme, že nám někdo chce prostřednictvím České televize podsunout, že je pan prezident Zeman neschopný se ani podepsat. Komu to prospěje?O manipulaci s prezidentovým zdravím ve prospěch politiků Sputnik hovořil se zvoleným poslancem za SPD a lékařem Vladimírem Zlínským.„Přiznám se, že již mnoho let pořad pana Moravce nesleduji, jelikož jsem dříve několik dní po jeho shlédnutí nemohl najít vnitřní klid a osobní stabilitu z důvodu mocného výlevu negativních emocí, které u mne tento pořad opakovaně vyvolával. Ještě si dobře pamatuji na ne zrovna slušné výrazy, kterými pana Moravce častoval můj zesnulý otec, ač jsem mu přímo zakazoval podobné pořady sledovat z důvodu obavy o jeho chatrné zdraví.Je jasné, že nějaký zaměstnanec, který zrovna není příznivcem pana prezidenta, „zazpíval“. Kdyby se to týkalo vysokého představitele demobloku, tak by se to hluboce vyšetřovalo, zkoumalo a rozebíralo v masmédiích hlavního proudu, jak je to neetické. Že se měří v tomto případě dvojím metrem vidí i slepý, ale demoblok a jeho příznivci se těší to, až padne poslední bašta odporu proti jejich plánům, jak nás s nevratnou platností zařadit do „vyspělé“ Evropy a také na vykonání konečného zúčtování, na které mnoho let čekali," říká politik.Nemají podobné střípky z pobytu pana prezidenta Zemana v nemocnici přispět k tlaku, aby se vzdal funkce?„Také si myslím, že vzhledem k opakovanému dlouhodobému omílání tohoto tématu jde spíše o tlak na pana prezidenta a jeho okolí, se snahou vyvolat odpor a nepřátelství vůči těmto představitelům a se snahou poškodit i tak chatrné zdraví pana prezidenta. Já jenom doufám, že to pan prezident moc nesleduje a raději čte/nebo poslouchá svoji oblíbenou vědecko-fantastickou literaturu. To, co předvádějí demoblokaři s podporou masmédií hlavního proudu, je skutečně podřadná herecká etuda a nestojí za pozornost nemocného pana prezidenta".Raději by se tito politici měli soustředit jako nastupující vládní garnitura spolu s jejich hlásnými masmediálními troubami na to, jak řešit problémy s energetikou, zvyšováním cen a zdravotnictvím. To by většinu občanů zajímalo více, než omílání informací o zdraví pana prezidenta a dehonestace jeho spolupracovníků. Vše o tomto tématu již víme, na rozdíl od témat skutečně palčivých a znepokojivých, kterými nás oblažuje globalizovaná současnost a představitelé EU," míní pan Zlínský.Šéf Senátu Miloš Vystrčil odmítl, že by budoucí vládní koalice chtěla odstavit prezidenta od moci. Věříte tomu?„Tomu věřím stejně jako rčení, že patříme na „vyspělý“ Západ, který nám přinese pravou demokracii a trvalou prosperitu, stejně jako vláda těch představitelů, kteří si toto heslo dali do vínku. Ale netvrdím, že jsem člověk neomylný. Rád se budu mýlit, a potom odvolám, co jsem tvrdil a budu si užívat zaslouženého politického odpočinku v pravé demokracii a trvalé prosperitě a sepíšu knihu „Jak jsem se mýlil v politice a sypu si denně popel na extremistickou hlavu“. Jenom doufám, že to nebude na Mírově," s ironií dodává politik a lékař Vladimír Zlínský.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

