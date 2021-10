https://cz.sputniknews.com/20211026/kde-je-bartos-uz-ho-starostove-odkopli-foto-z-povolebniho-setkani-lidru-koalic-vyvolalo-emoce-16302255.html

„Kde je Bartoš? Už ho Starostové odkopli?" Foto z povolebního setkání lídrů koalic vyvolalo emoce

„Kde je Bartoš? Už ho Starostové odkopli?“ Foto z povolebního setkání lídrů koalic vyvolalo emoce

Předseda ODS Petr Fiala coby presumptivní premiér zveřejnil na svých účtech na sociálních sítích fotografii ze schůze koaličních lídrů s představiteli Milionu... 26.10.2021

„Povolební setkání se zástupci Milion chvilek pro demokracii. Společná snaha o změnu se podařila. Jsem si vědom, že velký vliv na to měla aktivizace občanské společnosti a děkuji za to,” stojí v popisku ke společnému snímku.„Nyní je třeba postupovat dál a proměnit vítězství demokratických sil v reálné kroky, které změní Českou republiku k lepšímu,“ je uvedeno ve statusu autora.Sledující si hned všimli toho, že pirátský představitel chybí.„Ťak moment! Gdě je Bartoš?!“ sarkasticky se dotazuje Tomáš Vóža Vožeh, který si všiml, že lídr Pirátů není na fotce vidět.„Kde jsou Piráti?“ položil stejnou otázku Jan Novák.Lidé se podělili úvahami o výhledu do budoucna.„Když vidím ty tlamokryty, tak nás nic nového asi nečeká... Spíš pokračování v covid agendě...“ napsala Iveta Špalková.„Už to začíná, samý sr*čky,“ avizoval Miloslav Lipold.„Aktivizace byla tak úspěšná, že koalice mají minoritní podporu veřejnosti, byť budou vládnout,“ nezdržel se sarkasmu Pavel Kurek.Mezi poznámkami nechyběla ani slova ne moc lichotivá na adresu předsedy ODS.„Největším problémem pana Fialy je, že lidé natolik uvěřili jeho slovům o změně, slušnosti a skutečné politice, že ho nakonec zvolili, což nejspíš nečekal a nechtěl kdesi uvnitř ani on sám. Je to muž slov, teoretik, muž předvolebních a povolebních setkávání, nikoli muž činu…“ napsal uživatel s nickem Ironic Offside.Nemohla zůstat bez reakcí ani skutečnost, že Fiala se zástupci koaličních stran jedná s představiteli spolku Milionu chvilek pro demokracii.„Tak to je politické dno. Samá tiskovka, máme shodu, a ho*no...nic konkrétního. Dejte Minářovi nějakou funkci....za zásluhy,“ zazněl návrh od Jiřího Reichela.„Tak Minář zřejmě studoval práci ODS do detailů...ukradl tři mega....to nás čeká období!!“ vyslovil se sledující Duskyn.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

