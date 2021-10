https://cz.sputniknews.com/20211026/media-ukrajina-pouzila-turecke-drony-na-donbasu-16304093.html

Média: Ukrajina použila turecké drony na Donbasu

Média: Ukrajina použila turecké drony na Donbasu

Ukrajina poprvé použila v Donbasu turecké bezpilotní letouny Bayraktar. Informovala o tom web místního 5. kanálu s odvoláním na dobrovolníka. 26.10.2021

Dnes 26. října 2021 byl z rozkazu vrchního velitele ukrajinských ozbrojených sil generálporučíka Valerije Zalužného poprvé použit průzkumný bezpilotní komplex Bayraktar v oblasti operace společných sil.Ruský orientalista Semjon Bagdasarov v komentáři k této zprávě uvedl, že „turecké drony jsou předzvěstí problémů“, a pokud budou dovezeny do země, znamená to, že budou použity.V polovině července obdržely námořní síly ukrajinských ozbrojených sil první bezpilotní letoun Bayraktar TB2 z Turecka. Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba uvedl, že Kyjev zakoupil od Ankary útočné drony, aby „odstrašil“ Rusko a ochránil své území.V říjnu vyšlo najevo, že ministerstvo obrany země a turecká společnost podepsaly memorandum o výstavbě společného centra pro údržbu a modernizaci bezpilotních letounů.Trestní řízení kvůli ostřelování na DonbasuPředseda Vyšetřovacího výboru RF Alexandr Bastrykin vydal pokyn k zahájení trestního řízení kvůli četnému ostřelování vesnic v Donbasu, informovaly internetové stránky ruského Vyšetřovacího výboru.Podle Vyšetřovacího výboru média v úterý informovala o dělostřeleckém ostřelování vesnic v Telmanovském okrese ukrajinskými vojáky, a to údajně z děl ráže 122 mm.Vyšetřovací výbor také dodal, že média informovala o tom, že ukrajinské bezpečnostní síly obsadily Staromarjevku, „kde žijí nejen občané samozvané Doněcké lidové republiky, ale také občané Ruské federace“. Poté ukrajinské bezpečnostní síly zahájily nezákonné domovní prohlídky a zadržování občanů, uvedl výbor.Dodala, že důkazy shromážděné Vyšetřovacím výborem RF mohou být použity v budoucích soudních procesech týkajících se těchto trestných činů.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

ukrajina

rusko

donbas

doněcká lidová republika

