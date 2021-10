https://cz.sputniknews.com/20211026/media-ukrajinsti-vojaci-obsadili-vesnici-staromarjevka-na-donbasu-16302009.html

Média: Ukrajinští vojáci obsadili vesnici Staromarjevka na Donbasu

Ukrajinská armáda obsadila vesnici Staromarjevka na linii dotyku na Donbasu, píše portál Babel s odkazem na zdroje v ukrajinském obranném resortu. 26.10.2021, Sputnik Česká republika

„Ozbrojené síly Ukrajiny získaly zpět kontrolu ukrajinské vlády v obci Staromarjevka v Doněcké oblasti. Nachází se u obce Granitnoje,“ stojí ve zprávě.V materiálu je napsáno, že tyhle informace začali rozšiřovat vojenští korespondenti na Donbasu a „separatistická média“. Zdroje portálu Babel následně na ukrajinském ministerstvu obrany potvrdily tyto zprávy.Podle informací portálu vstoupili vojáci do obce v pondělí večer a vybudovali tam upevnění.Dříve hlava Doněcké lidové republiky a její zástupce v kontaktní skupině Natalja Nikonorova uvedla, že ukrajinští vojáci se snažili obsadit Staromarjevku. Kvůli tomu se Doněcká lidová republika obrátila na OBSE a vyzvala světové společenství, aby přinutilo Kyjev vrátit se zpět k pozici diplomatického řešení.Nikonorova zdůraznila, že činnosti ukrajinské armády ve své podstatě protiřečí nejen minským dohodám, ale i některým aktům mezinárodního práva, hlavně dodatečnému protokolu II k Ženevským konvencím z 12. srpna 1949, ten se týká obětí nemezinárodních ozbrojených konfliktů.„V článku 13 tohoto aktu stojí, že civilní obyvatelstvo se nesmí stát objektem útoku, a že násilí či hrozba násilím, které má za úkol terorizovat obyvatelstvo, je kategoricky zakázáno,“ vysvětlila.Babel píše, že v roce 2020 se v obci nacházelo 150 lidí, včetně sedmi dětí. Po dobu osmi let tam nebyla dodávka vody, obchody, lékárna či nemocnice. Staromarjevka se nacházela v takzvané „šedé oblasti“.DonbasUkrajinská vláda zahájila v dubnu 2014 vojenskou operaci proti neuznaným DLR a LLR, které vyhlásily nezávislost po státním převratu v Kyjevě v únoru 2014. Podle posledních dat OSN padlo za oběť tohoto konfliktu asi 13 tisíc lidí. Otázku urovnání na Donbasu projednávají zejména na minských schůzkách kontaktní skupiny, která od září 2014 přijala již tři dokumenty obsahující kroky na překonání konfliktu. Avšak i po dohodách o příměří mezi znepřátelenými stranami pokračují přestřelky.Kvůli situaci na Donbasu se zhoršily vztahy mezi Moskvou a Kyjevem. Ukrajinská vláda nejednou obvinila Rusko ze zasahování do vnitřních záležitostí jejich země. V lednu 2015 přijala Nejvyšší rada prohlášení, ve kterém označila Rusko za „agresorskou zemi“. Rusko tato obvinění ukrajinské strany popírá a nazývá nepřijatelnými. Moskva nejednou prohlásila, že není stranou vnitřního ukrajinského konfliktu a že má zájem na tom, aby Kyjev překonal politickou a ekonomickou krizi.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

