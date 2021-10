https://cz.sputniknews.com/20211026/ministr-hospodarstvi-sr-sulik-podava-trestni-oznameni-na-sefa-smeru-fica-kvuli-vyjadrenim-o-kokainu-16298888.html

Ministr hospodářství SR Sulík podává trestní oznámení na šéfa Směru Fica kvůli vyjádřením o kokainu

Ministr hospodářství SR Sulík podává trestní oznámení na šéfa Směru Fica kvůli vyjádřením o kokainu

26.10.2021

Ministr hospodářství Richard Sulík odmítl obvinění Roberta Fica směřující na jeho maturitní vysvědčení a ranč v Austrálii. „Já žiji poctivý, čestný život,“ vzkázal v parlamentu šéfovi opoziční strany s tím, že si umí zdokladovat celý svůj život. To si podle něj bývalý premiér neumí představit. Zároveň Richard Sulík podává na Roberta Fica trestní oznámení. Týká se jeho vyjádření o tom, že kokain a SaS je jedna rovnice.Uvedl, že oba o sobě říkají věci, které se tomu druhému nelíbí. Rozdíl je však podle ministra v tom, že Fico lže a on mluví pravdu. „Já jsem v životě kokain nebral, nikdy v životě jsem se toho nedotkl,“ ujistil ministr.Zároveň zdůraznil, že žije čestný život, ne „fejkový“. Fico totiž naznačil, že Sulík zfalšoval maturitní vysvědčení. Ministr hospodářství uvedl, že jeho maturitní vysvědčení je v pořádku a školy vystudoval poctivě. Dokument plánuje Ficovi přinést i s úředním překladem. Zároveň potvrdil, že spolu s dalšími dvěma fyzickými osobami vlastní obchodní společnost, která v roce 2019 koupila v Austrálii nemovitost. Na koupi ručil svými dvěma bratislavskými byty, vzal si úvěr a ten splácí. „Já jsem ty peníze neukradl,” prohlásil. Nemovitost plánuje využívat v zimních měsících během důchodu.Trestní oznámení na společnost Slovakia EnergyMinistr hospodářství Richard Sulík kromě trestního oznámení na Fica podává i trestní oznámení na zkrachovalého dodavatele energií Slovakia Energy. „To, co udělali, bylo svinstvo. Bylo to nekorektní, nemorální a protizákonné,“ zdůvodnil v parlamentu během svého odvolávání ministr Sulík.Ministr hospodářství také prozradil, že kromě státního Slovenského plynárenského průmyslu začali nabízet ceníkové ceny i další dodavatelé poslední instance, kteří po Slovakia Energy museli přebrat jejich zákazníky. Jedná se o ZSE Energie, Středoslovenská energetika a Východoslovenská energetika. Koncem září totiž zkrachoval na Slovensku jeden z největších alternativních dodavatelů energií, společnost Slovakia Energy. Ta při dodávkách elektřiny ovládala šestiprocentní podíl trhu v kategorii domácnosti a čtyřprocentní tržní podíl u malých podniků. Při dodávkách plynu ovládala společnost celkově dvouprocentní tržní podíl. Na Slovensku získala během třinácti let téměř 308 tisíc zákazníků.Také v České republice před nedávnem oznámila ukončení činnosti firma Bohemia Energy se zhruba 900 000 odběrateli. Konec Bohemia Energy se týká zákazníků firem Bohemia Energy, Comfort Energy, Energie ČS, Europe Easy Energy a X Energie. Podle společnosti je důvodem přetrvávající extrémní růst energií na velkoobchodních trzích, kdy cena obou dodávaných komodit je nyní třikrát vyšší, než byla v loňském roce.Skončila také firma Kolibřík energie s 28 000 klienty. Kolibřík Energie je dceřinou firmou společnosti Armex Energy, která dle posledních dat v roce 2020 dodávala energie přibližně 55 tisícům zákazníků.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

