Naftogaz zkritizoval německou certifikaci Nord Stream 2

Naftogaz zkritizoval německou certifikaci Nord Stream 2

Šéf společnosti Naftogaz Ukrajiny Jurij Vitrenko prohlásil, že německé ministerstvo hospodářství a energetiky s Ukrajinou neprojednalo certifikaci plynovodu... 26.10.2021, Sputnik Česká republika

Německé ministerstvo hospodářství v úterý dokončilo analýzu bezpečnosti dodávek v rámci certifikačního řízení pro plynovod Nord Stream 2 a předložilo ji spolkové síťové agentuře, certifikační řízení bude pokračovat.Poznamenal, že Ukrajina je jedním z hlavních přepravců plynu do Evropské unie. „Můžeme vám říci, jak certifikace provozovatele Nord Streamu 2 za současných podmínek, tedy bez skutečného oddělení vlastnictví od Gazpromu, bez skutečného přístupu třetích stran k exportním plynovodům z Ruska do EU, představuje kritickou hrozbu pro bezpečnost dodávek plynu do Německa a dalších zemí EU. Naučili jsme se to na vlastní kůži. ... Nyní to Gazprom již ukazuje v celé Evropě umělým omezováním dodávek,“ napsal Vitrenko.Podle něj bude moci ruský prezident Vladimir Putin po spuštění Nord Streamu 2 zastavit fyzický tranzit přes Ukrajinu. Plynovod Nord Stream 2 vede z ruského pobřeží přes Baltské moře do Německa, má dvě větve o celkové kapacitě 55 miliard krychlových metrů ročně. Jeho výstavba byla ukončena 10. září, nyní probíhá proces certifikace operátora plynovodu Nord Stream 2 AG. Má dvě etapy, nejdřív musí německý regulátor připravit návrh, poté ho zhodnotí Evropská komise. Celý proces může podle zákonů trvat několik měsíců.Gazprom v září oznámil, že výstavba plynovodu Nord Stream 2 byla plně dokončena, a od června probíhají práce na certifikaci provozovatele plynovodu jako nezávislého, aby mohl začít dodávat plyn. Moskva zároveň upozornila, že smlouva o tranzitu plynu do Evropy přes Ukrajinu zůstane v platnosti po celou dobu její platnosti a Moskva nemá v úmyslu vzdát se ukrajinského tranzitu ani po jejím ukončení.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

