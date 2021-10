https://cz.sputniknews.com/20211026/nahravky-zo-sledovania-opozicnych-politikov---fica-s-kalinakom-nic-noveho-pod-slnkom-16300353.html

Nahrávky zo sledovania opozičných politikov - Fica s Kaliňákom? Nič nového pod slnkom

Nahrávky zo sledovania opozičných politikov - Fica s Kaliňákom? Nič nového pod slnkom

Určite sa pamätáte na to, ako sa vysťažovali, Matovič, Grendel a ďalší politici, že ich nechali sledovať. A to nebolo viac ako pred mesiacom, keď to naposledy... 26.10.2021

A zrazu bum a presne to isté robí polícia aj pod dnešnou vládou - riadenou z pozadia práve Matovičom! A práve Maťák ešte vo výrazoch pritvrdil a Fica (podľa portálu Hlavné správy) pomenoval: „skorumpovaným zmrdom, ktorý valí ako besný pes.“ Nuž, inteligencia nášho psychopubertálneho indivídua sa rovná spackanému výrobnému postupu vo vaginálnej manufaktúre, ktorej produkty sa nazývajú nepodarkami.Delenie na svojich a cudzích ľudí je ešte okatejšie. Ozve sa aj hlava štátu Čaputová a odsúdi odpočúvanie politikov, rovnako ako „našich ľudí“ vyšetrovateľov NAKA? Neverím tomu. Určite nie! Riskovala by, žeby jej zdrevenel jazyk a čo potom s takou prezidentkou, ktorá nedokáže hovoriť, nie to ešte čítať napísané prejavy. Ale zbytočná by pre spoločnosť určite nebola. Aj s dreveným jazykom sa dá pracovať v jej domácom prostredí - manuálne na skládkach.Je mi naozaj zle, že jeden sa môže radiť o podlostiach a ubližovaní ľuďom inej politickej farby, s možnosťou ovplyvňovať ich život a druhí sa nemôžu rozprávať ani o taktike ako sa brániť. Najzarážajúcejšie je, že to nejaký Matovičov, angažovaný sudca, vôbec povolil. Existujú vôbec dôkazy a podozrenia odôvodňujúce sudcu takéto niečo povoliť?Vezmime si odpočúvanie samotnej Gorilly z ktorej je už vyše desať rokov len téma pre novinárov, ale iba vtedy, ak sa im to hodí s pitím koly Fico. Pitie koly je pre istých angažovaných obyvateľov dôležitejšie, ako rozkradnutie miliardových majetkov a dokonca máme vo vláde aktéra komisie Krajniaka, ktorá o takejto rozkrádačke rozhodovala!Dnešnej vládnej koalícii sa za rok a pol nepodarilo poslať do ťurmy najvyššie opozičné politické špičky, tak sa uchyľujú k takýmto podlostiam, aby mal besný portál aktuality.sk a ešte zúrivejší a nepríčetnejší Denník N svoje opodstatnenie a oba subjekty ukojili svoje absťáky z prázdnoinformácií! A to priamo zo zatiaľ neverejných spisov trestného konania. Toto je tá pravá investigatívna činnosť špeciálnych novinárov – vynášať informácie zo spisov!Ak niekto niečo spáchal, nech za to pyká a bez rozdielu každý! Ak to boli dnes opoziční politici Fico, Pellegrini, Kaliňák, Kažimír, nech sa páči, ale to isté musí platiť aj pre tých, čo kormidlujú Slovensko - Matoviča, Hegera, Sulíka, Kollára, Remišovú, Mikulca a ďalších, vrátane vyšetrovateľov NAKA. Žiaľ, predposlední a poslední menovaní, sú zatiaľ stále naši nadľudia - môžu všetko!A tak to diktátorské Orwellovské: „Všetci sú si rovní, iba niektorí sú rovnejší!“ dnes platí oveľa vypuklejšie, ako v minulosti.Aj Hitler si myslel, že všetko a všetkých ovládne a nakoniec nežiaducich zlikviduje. No mýlil sa. Entuziazmus a životnosť mu vydržali niekoľko rokov. A keďže nič nie je večné, ani socializmus nebol, tak ani dnešná piatoligová slovenská vládna koalícia nebude mať dlhé trvanie. Na základe možnosti informovania určite kratšie ako Hitler. Je mi ich ľúto, ako si to odnesú od občanov, ak sa po ukončení politickej misie neodsťahujú mimo republiku. Tak ako Dzurinda na prechádzke na bratislavskom hrade, keď mu predaj majetku po vyše 10 rokoch hrubo, ale iba slovne pripomenuli občania. Ale aj toto je údel politikov. A to Dzurindova vláda „iba“ ožobráčila ľudí a „iba“ predala energetické podniky a odvtedy platíme každý mesiac viac, ako by sme mohli.Táto vláda však produkuje chaoticky jednu kravinu za druhou s priamym dosahom na životnú úroveň tých najchudobnejších. Ľudské práva ani nespomínam. A to vie veľa ľudí, ktorí nemajú pomaly čo do úst, poriadne rozčertiť. A hladovanie a bieda sú také životné situácie, na ktoré sa nezabúda niekoľko generácií.Sledujte náš kanál na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám budeme prinášať aktuálne správy a zaujímavé videá.

