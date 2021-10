https://cz.sputniknews.com/20211026/nemecky-regulator-bude-pokracovat-v-certifikaci-plynovodu-nord-stream-2-16303696.html

Německý regulátor bude pokračovat v certifikaci plynovodu Nord Stream 2

Německý regulátor bude pokračovat v certifikaci plynovodu Nord Stream 2

Německé ministerstvo hospodářství dokončilo analýzu bezpečnosti dodávek v rámci certifikačního řízení plynovodu Nord Stream 2 a dnes ji předložilo spolkové... 26.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-26T19:41+0200

2021-10-26T19:41+0200

2021-10-26T19:41+0200

svět

německo

plyn

plynovod

dodávky plynu

nord stream 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/03/15363615_0:0:2992:1683_1920x0_80_0_0_3c947758d51ccead6adc10da3300ab8f.jpg

„Spolková síťová agentura bude nyní pokračovat v procesu certifikace (plynovodu Nord Stream 2; pozn. red.),“ uvedla agentura a potvrdila, že německé ministerstvo hospodářství „dokončilo analýzu bezpečnosti dodávek v procesu certifikace“ plynovodu a „dnes ji předložilo spolkové síťové agentuře“.Plynovod Nord Stream 2 vede z ruského pobřeží přes Baltské moře do Německa, má dvě větve o celkové kapacitě 55 miliard krychlových metrů ročně. Jeho výstavba byla ukončena 10. září. Nyní probíhá proces certifikace operátora plynovodu Nord Stream 2 AG. Má dvě etapy, nejdřív musí německý regulátor připravit návrh, poté ho zhodnotí Evropská komise. Celý proces může podle zákonů trvat několik měsíců.Plynová krizeKrize cen plynu je celoevropský problém, proto se řeší na široké úrovni, řekl v pondělí novinářům německý velvyslanec v Rusku Gesa Andreas von Geir.„Krize cen plynu je dost vícestranné téma. Na jejím vyřešení se dnes pracuje. Cenová krize se netýká pouze Německa, je to problém celoevropského rozsahu. Slyšeli jsme, že prezident Ruské federace také prohlásil, že je ochoten přispět svým přínosem k překonání krize cen plynu. Všichni na tom pracují společným úsilím,“ poznamenal diplomat.Co se týče plynovodu Nord Stream 2, pak podle velvyslance je z technického hlediska dostavěn. Dne 21. října učinil prezident RF Vladimir Putin prohlášení, že zvýšení dodávek plynu do Evropy je možné velmi rychle, pokud regulátor SRN certifikuje operátora Nord Stream 2.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

německo

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

německo, plyn, plynovod, dodávky plynu, nord stream 2