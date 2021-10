https://cz.sputniknews.com/20211026/pirati-prestanou-konecne-protestovat-kalousek-si-vymyslel-recept-na-preziti-strany-bartose-16296375.html

Piráti přestanou konečně protestovat? Kalousek si vymyslel recept na přežití strany Bartoše

Piráti přestanou konečně protestovat? Kalousek si vymyslel recept na přežití strany Bartoše

Bývalý ministr financí a zakladatel TOP 09 Miroslav Kalousek poskytl rozhovor CNN Prima NEWS, v němž zhodnotil perspektivy působení Pirátské strany na... 26.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-26T10:58+0200

2021-10-26T10:58+0200

2021-10-26T10:58+0200

česko

česká republika

miroslav kalousek

piráti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/01/13421001_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_d91da8ba1aa3af23af90a828c076b8f8.jpg

Kalousek si myslí, že pokud by Piráti do vlády nešli, tak by to bylo politicky nedospělé. Připomněl jejich slib, že se chtějí zapojit do zásadních změn pro budoucnost České republiky.„A jestli řeknou, že dostali za vyučenou a že se toho nechtějí účastnit a půjdou sami proti všem, tak dají přednost vlastnímu (možná oprávněnému) pocitu ukřivděnosti před budoucností země. Je to zkouška dospělosti a já pevně doufám, že v tom obstojí,“ podotkl zkušený politik.Domnívá se, že v současné době Piráti musí přesvědčit, že mají sílu překonat nepříznivý volební výsledek.Rovněž exministr financí předpokládá, že STAN dodrží smlouvu a Piráti ve vládě budou. Zaznělo to i v hesle koaliční smlouvy: Společně do vlády – společně do opozice.Kalousek v rozhovoru také zavzpomínal na zkušenosti z doby, kdy patřil mezi členy KDU-ČSL, a přivedl paralely.„KDU-ČSL tehdy celkem brutálně vykroužkovalo Unii Svobody. A lidovci si uvědomovali, že to není tak, že by měli více voličů, ale že disciplinovaná menšina vykroužkovala nedisciplinovanou většinu. A to se stalo i nyní. Poslanci STAN byli zvoleni hlasy pirátských voličů. Pirátští kandidáti byli vykroužkování voliči STAN. Neznamená to, že STAN by měl více voličů než Piráti,“ připomněl.Politik vyslovil přesvědčení, že Piráti by měli obhájit to, že nejsou pouze věčně protestní stranou, ale umí být i státotvorní a podílet se na vedení země za cenu kompromisů.„Jestli chce být někdo protestní strana věčně, tak mně jako občanovi není k ničemu. Protestní strana v určité fázi musí umět přijmout odpovědnost, aby ukázala, že to proti čemu protestuje, umí dělat líp. Jestli chce být někdo věčně protestní stranou, tak je ve společnosti zbytečný,“ doplnil.V rozhovoru nechyběla otázka ohledně toho, jestli politik věří ve fungování pětikoalice.„V pěti se to dohoda hledá hůř než ve dvou, ve třech, ale na druhou stranu ty problémy jsou tak obrovské, že když se soustředí jenom na to zásadní, na čem se musí dohodnout, a nepůjdou do velkých detailů, kde se ty dohody hledají hůř, tak ty zásadní věci jim na ty čtyři roky vydrží,“ podotkl.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, miroslav kalousek, piráti