Předsedkyně KSČM: Chci výrazné progresivní zdanění, zdanit banky a zakázat vyvádění zisku za hranice

Předsedkyně KSČM: Chci výrazné progresivní zdanění, zdanit banky a zakázat vyvádění zisku za hranice

Nově zvolená předsedkyně KSČM Kateřina Konečná v rozhovoru pro portál Novinky uvedla, že své spolupracovníky do vedení vybírala podle jejich profesionálních... 26.10.2021

Nová předsedkyně strany podle svých slov nabídne ruku všem straníkům, a to nehledě na jejich povrženost různým proudům uvnitř strany.„Věřím, že pokud někomu nevyhovuji já, tak je tam Milan Krajča jako představitel křídla, které se částečně prolíná s křídlem pana Skály, a lidé mu snad uvěří víc. Já se nebudu tvářit uraženě, když nebudou chodit jen za mnou, ale i třeba za ním,“ prohlásila v rozhovoru.„Nemáme totiž čas bojovat spolu ve vedení,“ dodala portál s tím, že čelní představitelé byli vybíráni podle míry jejich profesionálních kompetencí.Konečná uvedla, že plánuje zůstat europoslankyní. Ne však kvůli platu, nýbrž kvůli tomu, že jako europoslankyně má přístup k velkému množství informací. Navíc, její předsednická funkce ji prý garantuje silné postavení v Bruselu.„Zároveň jsem zvána do médií a předpokládám, že budu zvána dál, protože jsem jediná levicová europoslankyně. Můžu tím prezentovat nejen sebe, ale především stranu jako takovou,“ sdělila Novinkám.ProgramCo se týče programu, tak Kateřina Konečná plánuje velmi progresivní zdanění příjmů, dále plánuje zakázat vyvádění zisku do zahraničí, zdanit banky a nadnárodní korporace. Plánuje také ale vytváření družstevních podniků a firem ve vlastnictví zaměstnanců.„Domnívám se, že silný program nám chybí, a je nutné, aby byl napsán jasným, čitelným a srozumitelným jazykem, který pochopí úplně každý,“ konstatovala předsedkyně strany.K vypadnutí komunistické strany z Poslanecké sněmovny po posledních parlamentních volbách uvedla, že by si přála, aby návrat strany do komunální politiky byl „restartem“ KSČM.Volební propadák komunistické stranyKSČM se při letošních parlamentních volbách nedostala do Poslanecké sněmovny. Nedokázala překonat 5% hranici. Strana skončila se ziskem 3,6 % odevzdaných hlasů. Dokázala tak sice dosáhnout na státní příspěvek, na Poslaneckou sněmovnu to však nestačilo.Své odstoupení hned po vyhlášení výsledků voleb ohlásil tehdejší předseda Vojtěch Filip, který stál v čele strany po dobu mnoha let. Na jeho místo po sjezdu usedla právě europoslankyně Kateřina Konečná.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

