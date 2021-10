https://cz.sputniknews.com/20211026/pripravte-se-na-koupi-svatomartinske-husy-s-predstihem-jak-vybrat-tu-nejlepsi-a-na-co-si-dat-pozor-16290743.html

Připravte se na koupi svatomartinské husy s předstihem. Jak vybrat tu nejlepší a na co si dát pozor?

Příprava husy není zdaleka nejjednodušší. Maso může být suché, tuhé a tak tučné, že kromě tuku nic necítíte. To však jen v případě, že jste si koupili zřejmě... 26.10.2021, Sputnik Česká republika

Husa může být křehká a šťavnatá, a pokud začnete jejím pečlivým výběrem, připravíte z ní vynikající pokrm. Jakmile si vyberete dobrou husu, nemusíte používat žádné speciální techniky vaření, protože chutná skvěle sama o sobě.A jak tedy vybrat tu správnou husu? Důležité je, aby byla mladá. To poznáte podle toho, že barva tuku by neměla být žlutá (stará), pouze bílá s lehkým nádechem rozpuštěného mléka. Rovnoměrnost barvy jatečně upraveného těla poznáte tak, že na něm nebudou žádné skvrny nebo přechody od tmavé ke světlé.Důležité také je, že by se kost pod hrudní kostí měla snadno ohýbat ve všech směrech. Mladá husa váží v průměru asi 4 kg. V závislosti na typu se však mohou vyskytovat určité odchylky. Husa o hmotnosti 6-8 kg rozhodně už nepatří mezi ty mladé.Pakliže vidíte na pultu husu s nepoškozenou hlavou a nohama, může vypadat sice strašidelně, ale je dobré takovou husu koupit, protože podle těchto částí lze velmi snadno určit její stáří. Barva nohou je u mladých hus žlutá, u starších červená. Zobák mladé husy je pevný, lesklý a suchý.Pokud si vyberete mraženou husu, všímejte si barvy ledu. Pokud má led narůžovělý nádech, bylo jatečně upravené tělo zmraženo vícekrát, což je velmi špatné znamení.Také určení pohlaví je skvělý způsob, jak poznat kvalitu husy, ale jen zřídka najdete prodejce, který vám řekne, které husy byly samice. Pokud však nakupujete přímo od farmáře, může vám to říci a vy si tak můžete vybrat samici.Vzhledem k tomu, že husy se připravují dlouho a doba vaření se prodlužuje úměrně jejich hmotnosti, měli byste si při výběru husy položit otázku, jak dlouho chcete, aby byla na sporáku.Dobu vaření husy vypočítejte podle jednoduchého vzorce: 1 kilogram masa = 1 hodina vaření. Průměrná husa váží asi 4 kg - to znamená, že ji musíte péct nejméně 4 hodiny s rychlým nahlédnutím do trouby, aby mohla odkapat šťáva.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

