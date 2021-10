https://cz.sputniknews.com/20211026/senat-cr-potvrdil-mozne-tresty-pro-chuligany-hrozi-pokuta-az-sto-tisic-korun-i-zakaz-vstupu-16299470.html

Senát ČR potvrdil možné tresty pro chuligány. Hrozí jim pokuta až sto tisíc korun i zákaz vstupu

Senát ČR potvrdil možné tresty pro chuligány. Hrozí jim pokuta až sto tisíc korun i zákaz vstupu

V úterý schválil Senát ČR přestupkovou novelu, podle které hrozí fanouškům, kteří při sportovních zápasech použijí pyrotechniku, pokuta až sto tisíc korun a... 26.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-26T14:53+0200

2021-10-26T14:53+0200

2021-10-26T15:02+0200

česko

fotbal

politika

fanoušci

senát

politik

senát čr

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/01/16021495_0:109:2889:1734_1920x0_80_0_0_ca36e54e8914d9f51dcbfa1e3686a17c.jpg

Tato novela má kromě jiného zjednodušit agendu spojenou s přestupky a zlepšit součinnost úřadů při ochraně dětí před domácím násilím. Novela dále zavádí pravidla šetrného výslechu svědka mladšího 15 let a informační povinnost správního orgánu vůči orgánu sociálně-právní ochrany dětí v případě, že byl přestupek vykazující znaky užití násilí v rodině nebo v partnerském vztahu spáchán na dítěti nebo před dítětem.Pakliže bude při sportovních utkáních použita pyrotechnika i v souvislosti s jejím konáním, počítá novela s pokutami od 10 tisíc korun do 50 tisíc korun a až 100 tisíc korun v případě opakovaného přestupku. Kromě toho však pachatelům hrozí i zákaz vstupu na stadiony. Aby mohlo docházet ke kontrole recidivy, ministerstvo vnitra navrhlo nový typ přestupku zapisovat do rejstříku trestů, a vztahovat se má také na drogové přestupky.Hana Malá z resortu vnitra dříve uvedla, že zákaz pohybovat se na konkrétně stanovených místech by se měl týkat i dealerů drog, kteří zvyšují svou přítomností v konkrétních lokalitách bezpečnostní riziko. Za držení malého množství drog nyní hrozí dealerům jen pokuta 15 tisíc korun. Nyní však za držení malého množství drogy bude možné jim uložit zákaz pohybovat se na konkrétních místech, opakované porušení zákazu bude pak možné potrestat vězením až na dva roky.Z návrhu vyplývá, že v praxi bude prokazování přestupku obdobné jako u trestné činnosti spjaté s projevy diváckého násilí, které se nemusí přímo vázat na místo sportovní akce, ale na souvislosti s návštěvou sportovní akce. Postih by měl hrozit podle novely i těm, kteří se vyhýbají hromadným přesunům na fotbalové stadiony, aby je nemohla sledovat policie.Resort vnitra považuje používání pyrotechniky během sportovních zápasů za jeden z nejvíce rizikových projevů sportovního fandění, a to vzhledem k síle exploze, hlasitosti a možnosti vzniku požáru.Připomeňme, že před nedávnem musel být fotbalový zápas Fortuna ligy mezi FC Spartak Trnava a SK Slovan Bratislava předčasně ukončen. Hlavní rozhodčí Filip Glova ho přerušil kvůli rvačce fanoušků.Po čtvrthodině hry přerušili přímý souboj o první místo v tabulce diváci, kteří vtrhli na hrací plochu, a došlo mezi nimi k fyzickým konfrontacím. Po potyčkách musel jednoho z fanoušků přímo na trávníku ošetřovat zdravotnický personál a odnesli ho na nosítkách.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fotbal, politika, fanoušci, senát, politik, senát čr