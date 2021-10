https://cz.sputniknews.com/20211026/stepanek-vyjmenoval-sve-ocekavani-od-nove-koalice-vice-bruselu-smrtici-green-deal-a-zdrazeni-16302830.html

Štěpánek vyjmenoval své očekávání od nové koalice: Více Bruselu, smrtící Green Deal a zdražení

Štěpánek vyjmenoval své očekávání od nové koalice: Více Bruselu, smrtící Green Deal a zdražení

Pětikoalice se dnes domluvila na většině bodů programu nové vlády, jednání o její struktuře přitom stále pokračují. Piráti se snaží dohodnout se Starosty na... 26.10.2021

Před volbami se strany Pirátů a Starostů a nezávislých dohodly, že ministerská křesla rozdělí rovným dílem. Nicméně Starostové tuto dohodu již zpochybňují a víc než jedno ministerstvo Pirátům dát nechtějí. Může dojít k tomu, že neústupní Piráti budou vyřazeni ze hry, jelikož pravice bude mít většinu i bez jejich čtyř mandátů?Petr Štěpánek (Trikolóra): Jakou koalici si Piráti vyjednali, takovou dostali. Je to jeden z nejkomičtějších paradoxů letošních voleb. Kdekdo měl strach z nástupu ultralevicových Pirátů, kteří pošilhávali po premiérském křesle, ale nikoho nenapadlo, že je vylikviduje jejich vlastní koaliční partner. Ano, k vyřazení Pirátů klidně může dojít. Jestliže si strana, která má čtyři poslance, nárokuje tři ministerstva, a ještě k tomu místopředsednický post ve sněmovně, je to opravdu „zu viel“. To se pak volby opravdu nemusí konat, neboť jejich podstatou by mělo být, že ti úspěšní vládnou, zatímco ti neúspěšní obvykle usedají do opozice.Jakou vyjednávací pozici mají Piráti po výsledcích parlamentních voleb?Mizernou. Ale ať udělají, co udělají, bude to špatně. Když se pohrnou do funkcí, stihne je oprávněná kritika, že jejich výsledek je k tomu neopravňuje. Když naopak zůstanou mimo, z neukojených vlastních řad to pro změnu slíznou, že nevyužili příležitost podílet se na správě země. Taková už je politika.Může povolební dění odradit část podpůrců Pirátů ve prospěch jiných pravicových stran? V čem se případně změní styl vyjednávání Pirátů se Starosty?Žádnou pravicovou stranu mezi stranami „bruselské pětky“ nevidím. Starostové jsou plastelínoví, kam vítr, tam plášť, Topka se už dávno přeměnila v progresivistickou levici a dnešní eurohujerská ODS má do skutečné pravice taky hodně daleko. Myslím, že Piráti a jejich příznivci budou dříve či později spíše pomýšlet na nějaký revanš.Jaké první kroky lze v nejbližší době očekávat od koalic stran, která se prezentovala vesměs jako antibabišovská? V čem se změní/nezmění mediální prostor?Na tom jejich antibabišovství je nejkomičtější, že strany „bruselské pětky“ ve skutečnosti všechny největší Babišovy zhůvěřilosti podpořily nebo podporují. Jako jeden muž spolu s Babišovým ANO hlasovaly pro zločinný pandemický zákon. Stejně jako Babiš kývají na šílený Green Deal, neboli Zelenou dohodu pro Evropu, která naše peněženky provětrá takový způsobem, že si to zatím ještě nedovedeme představit ani v těch nejdivočejších snech. Ale abych odpověděl na Vaši otázku. Žádnou podstatnou změnu kurzu nové vlády neočekávám. Rozdíl bude pouze v tom, že zatímco Babiš se do bruselské řiti nořil spíše neochotně, nová vláda se radostně namaže lubrikantem.Premiér Andrej Babiš minulý týden avizoval, že jeho strana plánuje pokračovat jako opoziční v současné vládě. V čem spočívají Vaše očekávání vůči Petru Fialovi jakožto novému premiérovi?V ničem. Povolební nadšení v centrále koalice Spolu bylo sice veliké, ale uvidíme, jaké bude vystřízlivění. Voliči těch dvou koalic totiž dostanou přesně to, co si zaslouží. Více Bruselu, smrtící Green Deal, zdražení takřka všeho, homosexuální manželství, hafo roztodivných pohlaví a politických neziskovek, multikulti, orwellovské chvilky nenávisti, ještě více politické korektnosti a zabetonovanou Českou televizi na bruselský způsob. My ostatní to, bohužel, dostaneme s nimi.Sestavená koalice již prezentovala svůj základní plán v zahraniční politice. Jak vidíte vývoj české pozice v EU a vůči sousednímu Německu?Málokterá země provozuje tak hloupou zahraniční politiku jako Česká republika. Ta hra na jakýsi havlovský maják světové morálky je nejenom směšná, protože nic nás k zaujímání takové povýšené pozice neopravňuje, ale z hlediska českých zájmů je navíc ještě kontraproduktivní. Jestliže zahraniční politika – zejména ta východní, kdy střídavě poštěkáváme tu na Čínu, tu na Rusko – Babišovy a Hamáčkovy vlády byla šílená, od nových mocipánů očekávám, že v tomto smyslu ještě šlápnou na plyn. Představa, že se vážně uvažuje o tom, že by ministrem zahraničí mohl být mladý Kolář, který napřed coby starosta Prahy 6 pod rouškou lockdownu slavně odstraňoval Koněvovu sochu a poté se kdesi zbaběle ukrýval, je natolik fantasmagorická, že horší už to ani snad být nemůže. Ještě by ho ze zákulisí mohli jistit jeho povedený papínek s jeho novou českotelevizní macechou.Bude politika premiéra konzistentní se senátní politikou, kterou nyní aktivně vede Miloš Vystrčil vůči Tchaj-wanu?Souručenství Tchajwance s Barmáncem by mohla být taková hezká třešnička na tom vypečeném dortu, který „bruselská pětka“ právě peče.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

