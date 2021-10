https://cz.sputniknews.com/20211026/vojtech-16296793.html

Za současnou epidemickou situaci můžou neočkovaní. Podle Vojtěcha existují rizika i do budoucna

Za současnou epidemickou situaci můžou neočkovaní. Podle Vojtěcha existují rizika i do budoucna

„Bohužel epidemická situace v ČR sleduje rizikový scénář. Rizika jsou dána i do budoucna, a to právě nižší proočkovaností, ale také vyčerpáním efektu po prvovakcinaci,“ upozornil Vojtěch.Současně vyzval zejména seniory, aby zvážili očkování třetí dávkou.Z lidí starších 12 let, pro které jsou vakcíny schválené, je nyní v Česku očkovaných 66 procent, což k zastavení epidemie nestačí.„V případě zvýšení počtu očkovaných zrušíme všechna protiepidemická opatření,“ slíbil ministr.Politik jako příklad uvedl Moravskoslezský kraj, který je příznačný svou nízkou proočkovaností.S nízkou proočkovaností však počítal i rizikový scénář.„Rizikový model předpokládal, že se nepodaří výrazně posunout očkování. Zrychlení epidemie je o několik dnů rychlejší, než původní model ze srpna očekával,“ konstatoval ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek.Za optimální variantu považuje vakcinace nad 80 procent. Česko ale v porovnání s některými evropskými zeměmi zaostává na desítky procent.Dušek doplnil, že vakcinace má silný ochranný efekt proti těžkému průběhu nemoci.„Při náloži testů, které nyní děláme, půjdeme nepochybně k pěti tisícům odhalených případů denně včetně víkendů. V maximu tedy i přes sedm tisíc případů za den. Nepochybně se republika dostane nad tři sta případů na sto tisíc obyvatel. To je jistota,“ dodal Dušek.Podle jeho slov minulý týden byl velkým signálem, že bude zle, takže epidemie v České republice velmi významně sílí.„V tuto chvíli je reprodukční číslo 1,7. Blížíme se ke dvojce. Kdybychom byli všichni naočkováni, viděli bychom zhruba třetinová čísla,“ uvedl Dušek.Odborník nevyloučil, že nemocnost dále poroste.Vzhledem k současné situace vláda postupně schvaluje další opatření proti šíření koronaviru, která by měla motivovat obyvatelstvo k očkování.Například od listopadu se sníží dostupnost testů hrazených ze zdravotního pojištění a zvažuje se zákaz vstupu zaměstnanců bez dokladu o bezinfekčnosti na pracoviště.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

