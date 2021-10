https://cz.sputniknews.com/20211026/vyzene-stan-piraty-z-vlastni-lodi-16299331.html

Vyžene STAN Piráty z vlastní lodi?

Vládní účast obou hnutí musí ještě potvrdit nejvyšší stranické orgány. Zatímco u STANu by žádné problémy vzniknout neměly, u Pirátů by to mohlo skončit jinak. U Starostů bude rozhodovat celostátní výbor, který má 42 členů. U Pirátů to bude celá členská základna, tedy přibližně tisícovka lidí. Na to, aby byla schválená účast v nové vládě, je potřeba nabrat alespoň tři pětiny hlasů. Vzhledem k výsledkům voleb, kdy STAN vykroužkoval Piráty, vzniká otázka, zda členská základna Pirátů vstup do vlády podpoří. Nová vláda totiž Piráty pro sestavení většiny nepotřebuje. Piráti tak můžou skončit v opozici.Podle předsedy Ivana Bartoše je však předčasné mluvit o odchodu do opozice. V současnosti se dál jedná o podobě koaliční smlouvy. Na internetovém pirátském fóru se však začínají ozývat kritické hlasy, které nepovažují za dobrý nápad jít do vlády s ODS.Ať jsou Piráti rádi za jeden resortPo volbách začaly také vznikat spory o tom, kolik resortů by měli Piráti mít. Pirátům se zdá být jedno ministerské křeslo málo a chtějí spravedlivé rozdělení 1:1. Další křičí, že Piráti na víc nemají nárok.Takový názor vyslovil i Senátor Zdeněk Hraba: „Je veřejným tajemstvím, že láskou k Pirátům nehořím. Nevím, jakou budou mít roli při vyjednávání vlády, ale mělo by to být adekvátní k jejich volebnímu výsledku. Nemyslím si, že by to mělo být napůl se Starosty. Záleží, kdo se na jaké ministerstvo cítí. Jakákoliv vláda to bude mít těžké. I jedno pro Piráty je dost,“ prohlásil v dříve Hraba.A co na to Rakušan?Předseda hnutí Starostové a nezávislí Vít Rakušan oponoval výroku senátora Zdeňka Hraby, že by Piráti měli dostat jen jedno křeslo ve vládě. Vyzval ho, aby nechal komunikaci na oficiálním týmu.„Je to jeho individuální názor, který není v souladu s oficiálním postojem předsednictva STAN,“ uvedl pro Deník N Rakušan.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

