Zdravotní stav prezidenta posoudí lékařské konzilium. Národ Zemanovi drží pěsti

Podle tiskové zprávy mluvčí nemocnice Jitky Zinke by závěry konzilia měly být k dispozici na začátku měsíce listopadu.Ředitel Ústřední vojenské nemocnice pro vytvoření konzilia oslovil specialisty z mnoha lékařských oborů. Podle slov mluvčí nemocnice se Zemanovi lékaři schází nejméně jednou za den.„Lékařský tým, pečující o prezidenta republiky, se schází podle aktuální potřeby, minimálně však jednou denně. Lékařská služba intenzivistů je na oddělení nepřetržitě,“ uvedla mluvčí nemocnice.„Společně se specialisty z ÚVN probíhají od prvních dnů hospitalizace prezidenta republiky konzultace s řadou špičkových lékařů dalších nemocnic,“ dodala Zinke.Podle jejích slov ředitel nemocnice Zavoral začal minulý týden pracovat na vytvoření multioborového konzilia, při jeho skládání prý „oslovil renomované osobnosti medicíny předních zdravotnických zařízení i institucí napříč medicínskými obory“.Portál Seznam zprávy přišel s informacemi, že jedním z členů nově vzniklého konzilia má být i dosluhující rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Nemocnice ovšem nechce blíže specifikovat, kdo by měl členem konzilia být. Sám Zima informace o tom, že bude členem konzilia, českým médiím potvrdil.„Je předpoklad, že konzilium by mohlo učinit závěry počátkem listopadu,“ uvedla Jitka Zinke.Dopisy pro prezidentaHradní mluvčí Jiří Ovčáček na sociálních sítích mezitím publikoval fotografie přání, které prezident Miloš Zeman dostává do národa.„Drazí přátelé, překrásné! Tolik z vás myslí na pana prezidenta. Dnešní pošta plná pozdravů ze srdce!“ napsal na sociálních sítích.Prezident je v Ústřední vojenské nemocnici v Praze od neděle 10. října. Podle Miroslava Zavorala jsou důvodem komplikace provázející jeho chronické onemocnění. Kancelář prezidenta republiky ani nemocnice žádné bližší informace k onemocnění prezidenta neuvedly. Spekulovalo se o tom, že Zeman má problémy s játry.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

