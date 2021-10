Že by byla svatba na obzoru? Přemek Forejt prozradil, jak by si ji představoval

https://cz.sputniknews.com/20211026/ze-by-byla-svatba-na-obzoru-premek-forejt-prozradil-jak-by-si-ji-predstavoval-16294139.html

Forejt uvedl, že i když mají oba dva spoustu práce, tak se snaží si najít chvilku i na sebe. Zmínil, že ačkoliv hodně lidí říká, že to nejde, on sám si myslí, že pokud člověk chce, tak jde v dnešní době cokoliv. Šéfkuchař totiž se svou přítelkyní udržuje vztah na dálku.Moderátorka zmínila, že v MasterChefovi proběhla svatba a zeptala se, zda by si Přemek uměl představit, že by udělal něco podobného. Soudě z Přemkova výrazu ho otázka zřejmě zaskočila, přesto však odpověděl. „Já bych chtěl mít asi svatbu v rodinném kruhu,“ uvedl.Na otázku, zda doma vaří spíše on než Eva, odpověděl, že se snaží věnovat raději jeden druhému. Vysvětlil, že si tak kolikrát objednají jídlo i domů, nebo jdou do restaurace.Evu v rozhovoru pochválil za to, jakou práci odvedla na diáři. Podle jeho slov vůbec nechápe, kde na to všechno vzala čas ve svém nabitém kalendáři. Uvedl, že má v diáři mnoho hezkých nápadů, které se mu líbí a velmi jí fandí.Přemek ForejtPřemek Forejt je český šéfkuchař olomoucké restaurace Entrée, gastronom a vystupoval také jako porotce v pořadu MasterChef Česko na televizi Nova. Přemek vystudoval na odborném učilišti obor kuchař, ačkoliv ho zpočátku vaření vůbec nebavilo. Po nějaké době se rozhodl odjet do zahraničí, kde se bude učit od těch nejlepších kuchařů. Své zkušenosti nasbíral v Anglii v michelinských podnicích.Po návratu do Česka se stal v roce 2015 šéfkuchařem olomoucké restaurace Entrée. Má dceru Stellu, jeho nynější partnerka je herečka a zpěvačka Eva Burešová.Eva BurešováEva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Účinkovala i v show Tvoje tvář má známý hlas.Skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v novém seriálu Slunečná. Co se týče jejího osobního života, má syna Nathaniela a jejím partnerem je šéfkuchař Přemek Forejt.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

