https://cz.sputniknews.com/20211026/zemrel-byvaly-prezident-jizni-koreje-ro-tche-u-16295826.html

Zemřel bývalý prezident Jižní Koreje Ro Tche-u

Zemřel bývalý prezident Jižní Koreje Ro Tche-u

Ve věku 88 let zemřel bývalý prezident Jižní Koreje Ro Tche-u. Prezidentský úřad zastával v letech 1988-1993. O úmrtí informuje zpravodajská agentura Jonhap s... 26.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-26T08:29+0200

2021-10-26T08:29+0200

2021-10-26T08:29+0200

svět

jižní korea

prezident

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1a/16295784_0:0:2906:1636_1920x0_80_0_0_36e1859a030a1c3f5c83ade1e8c1fb06.jpg

Uvádí se, že politik zemřel poté, co byl hospitalizován kvůli zhoršení zdravotního stavu. Podrobnosti o nemoci nejsou uváděny.Ro Tche-u byl prezidentem Jižní Koreje v letech 1988 až 1993, byl prvním demokraticky zvoleným prezidentem Jižní Koreje. Na této pozici nahradil bývalého vojenského prezidenta země Čon Tu-hwana.Bývalý jihokorejský prezident Ro Tche-u 30. září 1990 stanovil diplomatické vztahy mezi Sovětským svazem a Jižní Koreou. V prosinci stejného roku proběhla první oficiální návštěva Moskvy, následně byly podepsány dokumenty o obchodní a ekonomické spolupráci a Deklarace o principech vztahů.V roce 1993 byl obviněn z korupce a zatčen, později byl také obviněn z vlastizrady kvůli událostem v Kwangdžu (rok 1980), které byly krutě potlačeny vládními silami. V srpnu 1996 byl Ro Tche-u odsouzen na 22 let vězení, trest byl následně zmírněn na 17 let. Na začátku roku 1998 byl prezidentem Kim Te-džungem amnestován.V době jeho prezidenství Soul hostil Olympijské hry v roce 1988.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211021/16249188.html

jižní korea

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

jižní korea, prezident