„Adam Vojtěch nehorázně lže. Žádná epidemie neočkovaných není.“ Exprezident se podíval na čísla

Bývalý prezident Václav Klaus se ve svém komentáři na portálu iDdnes vyjádřil k tomu, co označil za „nehorázné lži“ ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha... 27.10.2021, Sputnik Česká republika

„Dnešní vydělování neočkovaných a jejich vinění z epidemie je nová kvalita. Svědčí o odvaze k novému stupni obelhávání občanů,“ napsal ve svém komentáři bývalý prezident. Naráží na slova úřadujícího ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, který konstatoval, že v současné době procházíme „epidemií neočkovaných“.„Michal Semín si v osobní korespondenci na základě materiálu ÚZIS všiml, že v úterý 26. října 2021 bylo v nemocnicích – „s covidem“ – 606 neočkovaných, zatímco 447 očkovaných, je to tedy 57 % : 43 %. Je to dostatečně velký rozdíl? Znamená to, že jsou v nemocnicích jen neočkovaní? táže se dále ve svém komentáři bývalý prezident.Václav Klaus také ve svém vyjádření uvádí příklady z několika nemocnic, kde neleží ani zdaleka jen nenaočkovaní lidé.„Zajímavé jsou i obrovské rozdíly mezi jednotlivými nemocnicemi. Např. v okresní nemocnici ve Frýdku-Místku je hospitalizováno 22 neočkovaných a 26 očkovaných, ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze 5 neočkovaných a 14 očkovaných, ve Fakultní nemocnici Brno 34 neočkovaných a 30 očkovaných, v Olomouci je poměr 11:10. Cokoli si o těchto náhodně vybraných číslech můžeme myslet, v žádném případě se nedá mluvit o epidemii neočkovaných,“ dodává exprezident.Bývalá hlava českého státu upozorňuje na to, že se nevěnuje pozornost tomu, jak byli lidé s koronavirem léčeni, nýbrž se neustále jen pouze poukazuje, zdali byl nebo nebyl člověk očkován. To označil za „sprostou urážku“ lékařské profese.Následně se bývalý prezident táže, zdali toto zacházení s pacienty a s národem je pouze chybou, nebo se jedná o úmyslné chování motivované zájmy lékařů a farmaceutických firem.„Je přesmyčka od léčení k vakcinaci způsobena chybnou medicínskou teorií (tedy idejemi), nebo dobře motivovanými zájmy lékařů na straně jedné a farmaceutických firem na straně druhé?“ ptá se Klaus.„Motivace jednotlivých lékařů – čili mikrojednání – je docela pochopitelná. Něco jiného je makrojednání, motivace farmaceutického průmyslu a medicínských firem – nemocnic. Pro ty jsou finanční efekty zcela jednoznačné (platby pojišťoven za lůžko JIP jsou daleko vyšší) a přirozená motivace zvyšovat si zisk vysvětluje vše,” dodal Václav Klaus.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

