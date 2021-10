https://cz.sputniknews.com/20211027/biolozka-vysvetlila-proc-hromadne-pcr-testovani-deti-nebude-ucinne-16297071.html

Bioložka vysvětlila, proč hromadné PCR testování dětí nebude účinné

Bioložka vysvětlila, proč hromadné PCR testování dětí nebude účinné

PCR testování dětí na covid ve školách nenapomůže včasnému zjišťování nemocných ani zabránění šíření koronaviru. 27.10.2021

Je lеpší provádět denní testy na protilátky, soudí profesorka Školy systémové biologie univerzity George Masona v USA, hlavní vědecká pracovnice laboratoře funkční genomiky lékařského genetického vědeckého střediska Ruské akademie věd Anča Baranovová.„Často se podotýká, že testy mohou virus nezjistit, a proto hromadné testování nepřináší bohužel hmatatelné výsledky v boji s pandemií. Co se týče organizace testování ve školách, je tam také hodně problémů. Zdravotní sestra je ve škole sama, odebírá dětem vzorky. A co když onemocní? Děti se nacházejí v jedné místnosti. Riziko se tím značně zvyšuje. A je také otázka, jak často je třeba tyto testy dělat. Když jednou za čtrnáct dní, tak za tuto dobu se může stát cokoliv, epidemie může začít v době mezi dvěma testy,“ řekl Baranovová v rozhovoru pro Sputnik.Podotkla, že dělat PCR testy denně je s ohledem na potřebné zdroje úkolem nesplnitelným.Podle názoru vědkyně je lepší provádět testování na antigen, je méně invazivní, levnější a dává rychlou odpověď.„PCR testy je třeba posílat do laboratoře, a tady máme výsledek za 15 minut. Přišlo-li dítě do školy s kladnou reakcí, je nutné ho poslat domů. Test na antigen se podobá testu na těhotenství. Je velmi jednoduchý a rychlý. Zpočátku nebyly tyto testy moc dobré, pak ale byly zdokonaleny, a nyní jsou výsledky docela slušné,“ podotkla Baranovová.Přišla také s myšlenkou rozdávat testy rodičům, aby testovali děti před školou.Podle názoru odbornice je mimořádně těžké zhodnotit možnost vakcinace dětí. Podle jejích slov se v Indii podařilo zastavit růst nemocnosti bez vakcinace dětí, v USA jsou děti očkovány od 12 let.„Možná, že je třeba očkovat starší děti, které mají skládat zkoušky. Mají přece stejnou váhu jako dospělí, možná, že je třeba očkovat alespoň tyto děti,“ dodala lékařka.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

