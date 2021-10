https://cz.sputniknews.com/20211027/blizi-se-halloween-mame-pro-vas-tipy-jak-spravne-vybrat-dyni-a-jak-ji-prodlouzit-zivot-16303431.html

Blíží se Halloween! Máme pro vás tipy, jak správně vybrat dýni a jak jí prodloužit život

Blíží se Halloween! Máme pro vás tipy, jak správně vybrat dýni a jak jí prodloužit život

Máme tady konec října a s ním přichází i Halloween. Hospodyňky, ale i ti, kteří mají rádi ruční práce, si určitě přijdou na své. Objevil se totiž důvod koupit... 27.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-27T08:33+0200

2021-10-27T08:33+0200

2021-10-27T08:33+0200

svět

svátek

halloween

dekorace

tipy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/830/34/8303424_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_cce1559d9079b134c7bb270a5c822d3a.jpg

Když patříte mezi příznivce Halloweenu, nepropásněte možnost hezky vyzdobit své obydlí. Tykev můžete nejen hezky vyzdobit, ale také použít jako svícník.Kdy byste se měli zamyslet nad koupí tykve? Vhodné pro její koupi je období od začátku až do konce října. Když jste tak ještě pořád neučinili, teď je ta správná doba.A jak dlouho se budete z dýně radovat? Dýně by měla vydržet osm až 12 týdnů. Proto když jste si tu svoji opatřili dřív, nějakou dobu by vám měla vydržet.Tajemství, jak si správně vybrat, tkví v tom, že byste si měli kupovat pouze tykev, která nemá žádné spatřitelné vady. Když se na jejím povrchu nacházejí rýhy, měkké skvrny či jiné závady, znamená to, že tykev není čerstvá.S vyřezáváním můžete začít hned po koupi tykve, samozřejmě, když máte jasno, co z ní vyrobíte.Poté, co je tykev kompletně vydlabána, její životnost je asi pět až deset dní. Kromě toho, čím více cirkuluje vzduch, tím lépe pro tykev. Čím je cirkulace vzduchu menší, tím větší je riziko vzniku plísní. Nejlepší asi bude, když nebudete riskovat, a vyřežete tykev až po 27. říjnu.Jak zabránit hnití tykve? Zabránit hnití tykve vůbec nemusí být jednoduché. Vše závisí na tom, jak vypadá tykev. Když máte pocit, že je tykev čerstvá, můžete přistoupit k vyřezávání dýně dříve. Pokud tykev vypadá pochybně, přistupte k procesu blíže k 31. říjnu.Další věcí, která může pomoci prodloužit život tykve, je dovnitř nastříkat mátu. Ta totiž zpomaluje její rozpad. Jiní zase doporučují natřít vyřezané okraje vazelínou, aby zůstaly čerstvé.Dalším dobrým tipem, jak prodloužit život vaší výzdoby, je pravidelná hydratace. Můžete tykev každý den postříkat vodou. Vložit ji v sáčku do lednice, nebo ji na noc ponořit do studené vody.Co dělat se semínky? Poté, co jste si užili spoustu legrace s vyřezáváním tykve, vám však zůstane spousta oranžových vnitřností a semínek. Semínka si můžete vysušit a opéct, nebo si udělat přírodní peeling.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20201013/pagacova-promluvila-o-halloweenu-nikdy-jsem-nebyla-velkej-fanda-tohodle-svatku-ale-12650990.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

svátek, halloween, dekorace, tipy