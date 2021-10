https://cz.sputniknews.com/20211027/fiala-vsadil-na-pocetnejsi-kabinet-inistru-bude-sedmnact-16305324.html

Fiala vsadil na početnější kabinet. Мinistrů bude sedmnáct

Předseda ODS a kandidát na premiéra Petr Fiala po jednání koalic Spolu a PirSTAN avizoval, že chtějí do 8. listopadu mít dohodu hotovou. 27.10.2021, Sputnik Česká republika

Od politika padl slib, že koaliční vláda nebude vytvářet nový úřad, byť zvažují, že rozšíří počet členů vlády ze současných 15 na 17.Do té doby výsledky jednání, podobu programu a personální otázky nechce komentovat.„V žádném případě neuvažujeme o vytvoření nového resortu, nového úřadu, nového ministerstva, ale diskutujeme o pozicích členů vlády,“ zdůraznil Fiala.Dříve Fiala informoval, že ve hře je ministr pro evropské záležitosti a ministr pro digitalizaci, ale zatím není jasné, jaké by měli tito ministři kompetence.Fiala se nevyslovil ke spekulacím, že by koalici Spolu mělo připadnout devět křesel a PirSTAN šest.Šéf ODS doplnil, že na programu se skoro dohodli, zbývá dořešit několik sporných bodů.„Až budeme mít dohodu, tak to zveřejníme,“ slíbil.Podle zdrojů médií není dořešena otázka, jaké má být snížení DPH na výstavbu a rekonstrukci bytů a domů. Není rovněž jasné, jestli agenda cestovního ruchu z ministerstva pro místní rozvoj má být přesunuta pod kulturu.Včera Petr Fiala coby presumptivní premiér zveřejnil na svých účtech na sociálních sítích fotografii ze schůze koaličních lídrů s představiteli Milionu chvilek pro demokracii. „Povolební setkání se zástupci Milion chvilek pro demokracii. Společná snaha o změnu se podařila. Jsem si vědom, že velký vliv na to měla aktivizace občanské společnosti a děkuji za to,” stojí v popisku ke společnému snímku.„Nyní je třeba postupovat dál a proměnit vítězství demokratických sil v reálné kroky, které změní Českou republiku k lepšímu,“ je uvedeno ve statusu autora.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

