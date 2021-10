https://cz.sputniknews.com/20211027/gincburg-zhodnotil-efektivitu-vakciny-sputnik-v-proti-novym-mutacim-koronaviru-16306049.html

Gincburg zhodnotil efektivitu vakcíny Sputnik V proti novým mutacím koronaviru

Vakcína Sputnik V chrání přede všemi mutacemi koronaviru, řekl v rozhovoru pro Sputnik ředitel Národního centra pro epidemiologický a mikrobiologický výzkum... 27.10.2021, Sputnik Česká republika

V pondělí bylo oznámeno, že v Moskvě a v Moskevské oblasti byly zaznamenány tři případy nakažení novou variantou kmene delta AY.4.2.Podotkl, že nové mutace delty se objevují neustále, a přitom není ani jedna, alespoň v Moskvě, jejíž rozšíření by přesáhlo jednu desetinu procenta.Britská agentura pro zdravotnictví (UK Health Security Agency, UKHSA) dříve oznámila, že se mutace AY.4.2 může vyznačovat vyšším tempem šíření ve srovnání s původní deltou.Podle informací WHO indický kmen (delta) označovaný jako B.1.617 byl zjištěn v říjnu roku 2020. Vyznačuje se kratší inkubační dobou a zvýšeným zatížením lidského organismu. Kromě toho se prodloužila doba jeho odstraňování z organismu, což lékařům komplikuje určení okamžiku uzdravení.Delta mutuje i nadále, má už několik podrodů, za nejnebezpečnější považují vědci mutaci delta plus. Status nedávno zjištěného AY.4.2 odborníci zatím neurčili.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

