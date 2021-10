https://cz.sputniknews.com/20211027/hrib-k-jednani-s-tchajwanskym-ministrem-zahranici-praha-a-tchaj-wan-jsou-a-budou-pratele-16312961.html

Hřib k jednání s tchajwanským ministrem zahraničí: Praha a Tchaj-wan jsou a budou přátelé!

Pražský primátor Zdeněk Hřib jednal s tchajwanským ministrem zahraničí Josephem Wuem. Primátor poděkoval Tchaj-wanu za spolupráci. Jednat spolu měli kromě... 27.10.2021, Sputnik Česká republika

Primátor uvedl, že Tchaj-wan Praze věnoval například robotické paže i jiné vybavení pro střední odborné školy.Hřib s Wuem mluvili také o přímém leteckém spojení mezi Prahou a Tchaj-pejí. Spojení ovlivnila pandemie. Tchaj-wan však přislíbil dělat všechno pro to, aby lidé mohli navštívit Prahu a obnovil se cestovní ruch.Hřib rovněž vyjádřil podporu členství Tchaj-wanu ve Světové zdravotnické organizaci argumentujíc tím, že Tchaj-wan si poradil s pandemií covidu-19.Wu označil za nespravedlivé, že země nemohly využívat zkušenosti Tchaj-wanu s bojem s infekčními nemocemi. „To, že jsme z takové mezinárodní organizace vyloučeni je velmi nespravedlivé vůči obyvatelům Tchaj-wanu, ale stejně tak je to nespravedlivé i pro ostatní země, by měly možnost těžit ze zkušeností Tchaj-Wanu,“ uvedl Wu.Zmiňme, že o schůzce informoval Hřib také na svém účtu na Facebooku. Uvádí, že bude vždy platit, že Praha a Tchaj-wan jsou a budou přátelé. Návštěva je podle něj jedním z kroků v rámci prohlubování vzájemných přátelských vztahů.Primátor připomenul několik společných veřejných odborných diskusí: Earth Day Talk on Circular Economy between Prague a Taiwan a také Startup World Cup.„Řešíme tím velké otázky budoucnosti – připravenost na klimatické změny nebo rozvoj chytrých měst,“ zdůraznil Hřib.Připomenul také vzájemnou pomoc během pandemie, kdy Tchaj-wan daroval Česku ochranné pomůcky a plicní ventilátory. Česká strana se zase zasadila o dodávky vakcín do Tchaj-wanu.Zmiňme, že Čína, která považuje Tchaj-wan za svoji součást, byla proti tomu, aby Česko přijalo tchajwanské ministry. Negativně se stavěla také k české návštěvě Tchaj-wanu v loni. S kritikou vystoupilo také čínské velvyslanectví v Praze.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

