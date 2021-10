https://cz.sputniknews.com/20211027/je-sobotni-stardance-v-ohrozeni-ct-hleda-moderatorku-nahradnice-odmitla-16308035.html

Je sobotní StarDance v ohrožení? ČT hledá moderátorku, náhradnice odmítla

Poté, co informovala moderátorka StarDance Tereza Kostková, že se nakazila covidem, se stále řeší, v jaké podobě proběhne přenos populární soutěže. Televize... 27.10.2021, Sputnik Česká republika

Najít náhradnici za moderátorku Terezu Kostkovou zřejmě bude oříšek. Jak píše totiž Blesk.cz, Česká televize měla oslovit Veroniku Khek Kubařovou, která je nejen v moderování zběhlá, ale také se zúčastnila samotného pořadu.Ta se Blesku nechtěla k věci příliš vyjadřovat: „Nechci se k tomu vyjadřovat, byl to proces mezi mnou a Českou televizí a nějak to dopadlo,“ uvedla.Jak dále poznamenává publikace, angažmá Veroniky padlo, jelikož se jí nepovedlo přesunout jiné nasmlouvané závazky. Jistou variantou tak zůstává, že by musel moderátor Marek Eben celým pořadem provázet diváky sám. Ti by tak zřejmě bohužel přišli o rozhovory z čekárny tanečních párů, o což je tvůrci ale ochudit nechtějí. Proces hledání náhrady tak začal nanovo. Blesk zmiňuje ještě jméno Jolany Voldánové, která s ČT spolupracuje a splňuje i nastavená kritéria – taneční soutěží prošla a má i zkušenosti s přímými přenosy.Připomeňme, že moderátorce Tereze Kostkové se udělalo špatně v neděli po sobotním přímém přenosu. Blesk tak spekuluje, kdo všechno by se od ní mohl nakazit. Ebenovi měl vyjít negativní test. „Doufáme všichni, že v sobotu bude StarDance, dáli Pánbůh. Hlavně, aby Terezka byla v pořádku. (…)Ano, já jsem očkovaný,“ uvedl Blesku Eben.Tereza však přišla do kontaktu bez roušky či respirátoru s desítkami lidí, a to jak během přímého přenosu, tak i po něm.Soutěž StarDanceLetos se v televizi vysílá již jedenáctý ročník české taneční show StarDance …když hvězdy tančí, kterou vysílá stanice ČT1. Pořad je českou verzí britské televizní show Strictly Come Dancing. Celou soutěží diváky provází dva moderátoři Marek Eben a Tereza Kostková. StarDance je vysílána vždy živě z pražského Výstaviště.Tato soutěž patří k nejsledovanějším českým televizním pořadům a spočívá v tom, že soutěžní páry se skládají ze dvou členů, z nichž jeden je osobnost a druhý profesionální tanečník. Tančí zde například sportovci, herci, zpěváci a další. Každý pár předvádí předem určený druh tance a soutěží s ostatními o body poroty a o SMS hlasy diváků. Pokud pár obdrží nejnižší hodnocení, soutěž opouští, dokud nezůstane výherní pár.Dosud se v soutěži během deseti řad objevilo již celkem 88 osobností. V letošním ročníku se mezi tanečními páry objeví například herečka Simona Babčáková a Martin Prágr, herec Jan Cina a Adriana Mašková, zpěvačka Tereza Černochová a Dominik Vodička, herec Zdeněk Godla a Tereza Prucková, tenistka Andrea Sestini Hlaváčková a Michal Necpál, farářka Martina Viktorie Kopecká a Marek Dědík, zpěvák Mirai Navrátil a Lenka Nora Návorková, herečka Marika Šoposká a Robin Ondráček, herec Pavel Trávníček a Veronika Lálová či krasobruslař Tomáš Verner a Kristýna Coufalová.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

