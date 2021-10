„Klasický podvod na voliče.“ Babiše pobouřil Senát, když vetoval zmrazení platů ústavních činitelů

https://cz.sputniknews.com/20211027/klasicky-podvod-na-volice-babise-pobouril-senat-kdyz-vetoval-zmrazeni-platu-ustavnich-cinitelu-16311351.html

Premiér Andrej Babiš emotivně zareagoval na to, že Senát zamítl návrh dosluhující vlády ANO a ČSSD na zmrazení platů ústavních činitelů na pět let. 27.10.2021, Sputnik Česká republika

Zmiňme, že senátoři považovali patřičnou novelu za populistické předvolební gesto a poukazovali na budoucí skokový nárůst platů po roce 2026.Nová Sněmovna už nebude moci senátní veto přehlasovat.„Klasický podvod na voliče. Před volbami pětikoalice ve Sněmovně zmrazení platů politiků odhlasovala, předstírali, že jsou s námi na jedné lodi. Jejich senátoři to ale teď po volbách suše smetli. Platy politiků tak od příštího roku vzrostou o 6,1 %. V dnešní době? Nemravné,“ neskrývá zklamání Babiš.Stejný názor vyslovila místopředsedkyně ČSSD a odcházející ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.„Senát právě zařízl zmrazení platů politiků. Na své platy si sáhnout nenechají, porostou jim minimálně na 96 300 Kč měsíčně, lidé v Česku si ale dle nich žijí nad poměry a 300 Kč navíc k důchodu už je moc! Od senátorů a poslanců mi to fakt přijde jako vrchol nevkusu,“ naspala politička.Pozornosti lidí takové rozhodnutí Senátu neuniklo.„To je teprve začátek. Budeme se divit, bohužel za vše můžeme,” napsala Svatava Brošová.„To se dalo čekat! Lháři, podvodníci a tlučhuby! Nemám slov!“ zareagoval sledující Piškot Piškot.„Klasika, to se dalo čekat a kdo je volil tak dobře mu tak, může teď s nimi souznit,” zdůraznil Miroslav Mucha.„Už se ta banda vybarvuje!” upozornil Karel MK.„Těch podvodů na voliče od slepenců bude mraky, teprve začínáme,” ukázal podobný názor Novak Karlos.„Kdo čekal něco jiného, tak ještě věří na pohádky,“ konstatovala Reny Pejsková Reny.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

