Konečná: Komunisté teď máknou na velkém comebacku. Věřím v to, proto jsem v čele KSČM

Jak proces úpadu strany reflektujete Vy, co se mělo udělat jinak? Revoluce 89 je některými analytiky traktována jako zrada komunistů z vlastních řad. Například Miloš Jakeš do posledních dní, jak mi potvrdil, nevěděl přesně, co se vlastně na sklonku roku 89 seběhlo a jak je možné, že komunistický parlament zvolil jednomyslně Václava Havla prezidentem.Kateřina Konečná: Nemohu souhlasit s tvrzením, že KSČM zažívala od roku 1989 postupný propad. Naopak sympatie občanů jsme získali bojem proti NATO, kdy tehdy v rozporu se svými proklamacemi V. Havel přivedl ČR do tohoto vojenského paktu. Dokonce tak učinil – v součinnosti s tehdejší vládou – bez referenda, ačkoli po něm KSČM jako jediná strana volala. A dobové průzkumy ukazují, že 70 % občanů skutečně bylo proti vstupu do NATO. Velký úspěch zaznamenala KSČM rovněž v roce 2002, nebo v době, kdy bojovala proti umístění amerického radaru, školnému nebo daru církvím v nevídané hodnotě.Události roku 1989 skutečně jsou v mnoha ohledech nečitelné, nebo postrádající logiku. Osobně znám obrovskou spoustu lidí, kteří na náměstích cinkali klíči, ale dnes se za to stydí.Před dvěma lety na schůzi v Brně jsem vyslechl názor, že si mladí komunisté přejí setrvat v EU a NATO, aby tyto organizace mohli ovlivňovat „zevnitř“, ale NATO nezměnilo doktrínu. Již od 40. let zadržuje komunismus. Není tohle přesně to, co odradilo některé skalní voliče?Nevím, na které schůzi to bylo, ale KSČM požaduje vystoupení z NATO a referendum o setrvání v EU. Takto hovoří naše programové dokumenty. Jestli se někdo dopustil jiného názoru, tak na to má právo, ale není to politikou KSČM.Komunisté podrželi vládu Babiše v pandemickém zákonu, a i co se rozpočtu týká. ANO, jak se mi to jeví, nedodrželo slib, který dalo KSČM. Například v oblasti armády se místo boje s covidem přece jen nakoupí vojenská technika. KSČM nakonec tichou podporu Babišově vládě odvolala, ale zrovna v situaci, kdy to už vládě mohlo být značně jedno. Stalo se to před volbami. Co myslíte, mohlo i tohle znamenat odliv voličů?Určitě ano. Podraz, který ANO A. Babiše udělalo na KSČM v otázce přesunu 10 mld. na nákup předražené a zbytečné armádní techniky, byl nevídaný. Pro mě to byla poslední kapka v rámci nějaké elementární důvěry v platnost podané ruky s ANO 2011.Mezitím prořídly i samotné vlastní kádry. Odešly osobnosti jako Miloslav Ransdorf, Jaromír Kohlíček, František Nevařil, Jiřina Švorcová, o níž se po její smrti najednou docela hezky vyjádřila Kamila Moučková či Jiřina Jirásková… Jako by se někam vytratila jiskra a elán. Jako člověku z vnějšku mi to přijde tak, že ona „revoluční dravost“ se stala smutným historismem. Jak se dá takto vůbec něčemu konkurovat?Takto, jak to prezentujete, určitě těžko. Teď ale přijde nová éra a o slovo se přihlásí celá řada mladých a schopných lidí, které máme v našich řadách, aby KSČM vlili do žil novou energii.Gratulujeme Vám k předsednictví. Dostává se Vám velmi nelehké pozice. Buď stranu pozvednete, nebo se nad ní zavře voda. Vzhledem k tomu, že komunisté nebudou ve Sněmovně, jaká je situace uvnitř strany? Umím si představit, že i tak je mezi straníky řevnivost, možná závist, nějaké vlastní ambice. Naleznete se všemi společnou řeč a zájem učinit po 100 letech zázračný comeback?Já se o to pokusím. Dlouhá léta měli u mě dveře otevřené všichni členové a členky KSČM, ať už patřily do kteréhokoli fanklubu bývalých rivalů V. Filipa nebo J. Skály. Doufám, že tato dělení skončí a teď všichni mákneme na velkém comebacku.Byla jste jediná europoslankyně, která zpochybnila usnesení k budoucnosti EU v září 2019. Máte pocit osamocení? Je to pozice, z níž v historii povstávali skuteční lídři, bylo to vždy za cenu značných osobních obětí na úkor sebe sama. Je možné v dnešních poměrech něčemu takovému zasvětit život?Tohle hlasování mě opravdu mrzelo. Usnesení, o němž mluvíte, je totiž přímo ukázkou toho, jak na objednávku přepisovat dějiny. Mimo toho navíc obsahuje mnohem více zajímavých bodů, na něž se mimochodem odvolával starosta a nový poslanec Kolář, když odstraňoval sochu I. S. Koněva. Nejvíce mě však překvapilo, když ruce pro tento neskutečný blábol zvedli ruce i takzvaní vlastenci z SPD Tomia Okamury.Gustav Husák v čase rezignace řekl, že chyby nejsou v idejích socialismu, ale v lidech. Myslíte, že existuje zdravé jádro základny, aby bylo možné stranu obrodit?Kdybych tomu nevěřila, tak bych v čele KSČM nestála.Díky za rozhovor.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

