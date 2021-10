https://cz.sputniknews.com/20211027/lavrov-utok-ukrajinskych-bezpilotnich-prostredku-kdo-vyzbrojuje-kyjev-by-se-mel-zamyslet-16307845.html

Lavrov: Útok ukrajinských bezpilotních prostředků? Kdo vyzbrojuje Kyjev, by se měl zamyslet

Podle slov ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova by přicházející informace o tom, že Ukrajina použila turecký bezpilotní stroj pro útok na pozice DLR... 27.10.2021, Sputnik Česká republika

Rusko prověřuje informace o použití bezpilotních prostředků turecké výroby na Donbasu. Ruská strana je z tohoto důvodu v kontaktu se zástupci DLR a LLR, prohlásil Lavrov.„My nyní tyto informace prověřujeme, z posledních prohlášení, kterými přetéká kyjevská vláda, je velmi těžké zjistit, kde je pravda, a co jsou výmysly,“ řekl ruský ministr zahraničí na tiskové konferenci v Moskvě.Podle slov ministra, „my vše nyní všemi možnými prostředky prověřujeme, a to i pomocí kontaktů se zástupci Donbasu bezprostředně“.„Soudě podle všeho, tato prohlášení byla spojena se situací v obci Staromarjevka, kde ukrajinské ozbrojené síly provedly provokaci. Setkaly se ale, jak to my chápeme, s odporem,“ řekl Lavrov.„Podle prvotních informací, v důsledku použití Bayraktarů nedošlo k žádným obětem. Principiálně tato situace ale musí přinutit zamyslet se ty, kdo napomáhá náladovým požadavkům Ukrajiny ohledně toho, že je nutné ji zítra přijmout do NATO. A, samozřejmě, musí přinutit se zamyslet ty, kdo vyzbrojuje kyjevský režim kontrolovaný neonacisty,“ dodal ministr.Ukrajinský generální štáb v úterý prohlásil, že vojáci poprvé použili útočný bezpilotní prostředek Bayraktar na Donbasu. Měl řízenou bombou zničit nepřátelské dělo. Lety bojového letectva podél hranice dotyku jsou ovšem zakázány Minskými dohodami.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

