Mark Zuckerberg čelí skandálním obviněním ze strany bývalého personálu

Bývalý personál zakladatele Facebooku Marka Zuckerberga podal žalobu na něj, jeho manželku i společnosti, které spravují jeho domy a podniky. Business Insider... 27.10.2021, Sputnik Česká republika

Oznámení podali bývalí zaměstnanci správcovských společností. Žena, jménem Mia Kingová, která pracovala v bezpečnostní službě, a muž, který vystupuje pod pseudonymem John Doe. Oba by měli být představitelé sexuálních menšin.Podle žaloby, která byla podána 26. října u Nejvyššího soudu v okruhu San Francisco, měla Kingová opakovaně čelit jízlivým poznámkám týkající se jejího pohlaví, barvy pleti a velikosti prsou. Žena to chápala jako projev sexismu. Když chtěla žena otázku projednat ve firmě, jeden z kolegů ji sdělil, že to je zbytečné, protože moc je v rukou mužů. Kingová kromě toho pracovala nad rámec své pracovní doby, tato práce však nebyla řádně finančně ohodnocena.Na přesčasy si stěžoval také muž. Ten měl na starosti správu nemovitostí Zuckerbergera a Chana. Pracoval prý více než 40 hodin týdně a více než 8 hodin denně. Za přesčasy však nedostal zaplaceno. Kromě toho, když se manželský pár chystal na návštěvu určitého domu, Doe tam musel trávit i 17 hodin. Podmínky práce tak přispěly ke zhoršení jeho stavu. Zmiňme, že Doe trpí epilepsií. Často si musel vyslechnout i nepříjemné poznámky týkající se jeho sexuální orientace. Doe si dále stěžoval, že byl obětí sexuálního obtěžování.Zástupce rodiny miliardáře Ben LaBolt uvedl, že stížnosti nebyly během několikatýdenního vyšetřování potvrzeny. Podle něj úřad Zuckerbergerů bere stížnosti ohledně nevhodného chování na pracovišti velmi vážně a podobná prohlášení okamžitě prošetřuje.„Jakoukoli stížnost podanou na našem personálním oddělení bereme velmi vážně,“ uvedl LaBolte.„Jsme hrdí na tým profesionálů, kteří pracují v rodinné kanceláři a jsme přesvědčeni, že tyto soudní spory, jejichž cílem je nespravedlivé ponížení našich kolegů, skončí fiaskem,“ dodal.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

