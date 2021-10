https://cz.sputniknews.com/20211027/ministr-zahranici-sr-navstivil-estonsko-toto-nam-nemuze-byt-jedno-vzkazuje-smerem-k-belorusku-16314192.html

Ministr zahraničí SR navštívil Estonsko. ,,Toto nám nemůže být jedno,“ vzkazuje směrem k Bělorusku

Slovenský ministr zahraničí Ivan Korčok navštívil estonské hlavní město Tallinn. Z jeho facebookového příspěvku vyplývá, že se konalo jednání ministrů... 27.10.2021, Sputnik Česká republika

Korčok uvedl, že toto zasedání využil také k tomu, aby vyjádřil silnou podporu pro Polsko, Litvu a Lotyšsko.Vyjádřil naději, že alespoň teď se už otevírají oči, a to i mnohým na Slovensku, kteří tento režim stále obdivují, opěvují jeho stabilitu a jeho kritizují za to, když říká, že je povinností zastat se Bělorusů toužících po svobodě.Zmiňme, že v Tallinnu byl kromě Korčoka i český ministr zahraničí Jakub Kulhánek. „Dnes jsem v #Tallinn na setkání ministrů zahraničí Bukurešťské skupiny #B9. Mluvili jsme hlavně o přípravě Strategické koncepce @NATO. Důležité je udržet spojeneckou jednotu a nebrat ji za samozřejmost. Díky estonské ministryni @eliimets za organizaci!“ uvedl k věci na Twitteru.Situace na hranicích Běloruska s Polskem, Lotyšskem a Litvou se letos v létě po zavedení sankcí EU vůči východoevropské zemi vyostřila. Výrazně tak stoupl počet nelegálních překročení hranice EU z Běloruska. Od začátku října migrační tok přes Bělorusko do Polska začal růst - kolem 500 lidí denně. Celkově od začátku srpna polské úřady zaznamenaly více než 18 tisíc pokusů o nelegální překročení hranice z běloruské strany.Dolní komora polského parlamentu (Sejm) v polovině října odhlasovala legalizaci vyhoštění nelegálních migrantů zpět do Běloruska. Na pozadí zpráv o polských plánech zahájit vyhošťování migrantů vyšlo najevo, že Minsk zpřísnil pravidla vstupu do země pro občany Sýrie, Egypta, Afghánistánu, Pákistánu, Jemenu, Íránu a Nigérie. Nyní musí získat vízum pouze na běloruských konzulátech a velvyslanectvích ve svých zemích, zatímco dříve to mohli udělat na letišti v Minsku po příletu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

