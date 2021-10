https://cz.sputniknews.com/20211027/musk-se-stal-nejbohatsim-clovekem-za-cele-dejiny-evidence-forbes-16307045.html

Musk se stal nejbohatším člověkem za celé dějiny evidence Forbes

Musk se stal nejbohatším člověkem za celé dějiny evidence Forbes

Jmění amerického podnikatele, zakladatele společností SpaceX a Tesla, Elona Muska se 25. října zvýšilo na 270 miliard dolarů díky zdražení akcií Tesly, tím se... 27.10.2021, Sputnik Česká republika

Akcie Tesly zdražily v pondělí o téměř 13 procent na pozadí informace o smlouvě s autopůjčovnou Hertz o prodeji 100 000 elektromobilů Tesla.Společnost Hertz byla založena před více než sto lety v Chicagu a zaujímá jedno z předních míst na světovém trhu půjčování automobilů. Patří jí skoro dva tisíce půjčoven v USA a přes pět tisíc po celém světě. V květnu vyhlásila společnost bankrot a později ji koupily investiční společnosti Knighthead Capital Management a Certares Opportunities.Kapitalizace samotné společnosti na pozadí této informace přesáhla jeden bilion dolarů.Podle odhadů Forbes po ukončení dražeb zbohatl Musk o 41,7 miliardy dolarů. Podle informací Forbes Real-Time se majetek tohoto byznysmena nyní odhaduje na 257,6 miliardy dolarů.Jak podotýká Forbes, je to nejvyšší ukazatel od začátku evidence v roce 1982. Předtím byl nejbohatším člověkem zakladatel Amazonu Jeff Bezos, jehož jmění dosáhlo částky 212 miliard dolarů.V lednu Musk již předehnal Bezose, na první příčce se ale neudržel.OSN žádá o pomocV OSN dříve Elona Muska požádali, aby pomohl hladovým a věnoval na tyto cíle čtyři miliardy dolarů.„Elone Musku, vydělal jste za pouhý včerejšek šest miliard dolarů – a to je právě částka, kterou potřebujeme, abychom zabránili katastrofě. Pomozte, prosím vás,“ napsal na Twitteru výkonný ředitel Světového potravinového programu (WFP) David Beasley.Podle jeho slov jen v tomto roce se ocitlo na pokraji hladu 42 milionů lidí.„Hlad, destabilizace situace v zemích a masová migrace nás čekají, nebudeme-li na to reagovat,“ tvrdí ředitel WFP.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

