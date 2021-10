https://cz.sputniknews.com/20211027/my-jsme-pro-ne-kolektivni-petrov-a-bosirov-rusky-expert-promluvil-o-programu-ceske-petikoalice-16310859.html

„My jsme pro ně kolektivní Petrov a Boširov.“ Ruský expert promluvil o programu české pětikoalice

Tuhle frázi o Petrovovi i Boširovovi má v nadpisu ruský portál Gazeta.ru, kde komentuje projednávaný program pravo-liberální koalice potenciální české vlády... 27.10.2021, Sputnik Česká republika

Jsou ale pro takové obavy reálné základy? Sputnik se s těmito otázkami obrátil na ředitele Institutu strategických hodnocení z Moskvy, politologa Sergeje Oznobiščeva.Oznobiščev: Jako patriot Ruska bych chtěl říci, že žádné reálné základy neexistují. Já ale nevím, s jakými informacemi operuje česká strana. To se občas v mezinárodní praktice děje, strany mají k dispozici různé informace a dělají různé závěry ohledně stejné události. Jedna pravda se nalézá jen zřídka. A já zopakuji, že nemám k dispozici fakta škodlivých činností na území Česka. Nehledě na to si umím představit, že Česká republika si myslí, že se vydala na cestu velkého zhoršení vzájemných vztahů s Ruskem ne bez důvodu, a to ve všech oblastech – ekonomice, kultuře, po linii mezistátního dialogu. Škoda! Ještě před několika lety, jak se zdálo, se naše vztahy rozvíjely ku prospěchu všech. Za minulost (rok 1968) přišla omluva, budoucnost vypadala světle…Pojďme se vrátit k programu budoucí vlády, kam se vítězní liberálové chystají vložit omezení přístupu pro Rusko a Čínu do klíčové infrastruktury České republiky. O čem je řeč? Vždyť z tendru na dostavbu Dukovan byl Rosatom vyřazen? Pravda je, že česká strana se zatím nevzdala dodávek paliva pro české jaderné elektrárny. Jak se podle vašeho názoru bude provádět toto „omezení přístupu“?Jak to bude vypadat v praxi, o tom se můžeme jen dohadovat. Podle všeho omezení přístupu ke kritické infrastruktuře země znamená zesílené sledování Rusů na nádražích, železnici, jaderných elektrárnách a dalších důležitých objektech. Rád bych připomněl, jak to bylo v SSSR, kdy všechny přijíždějící cizince doprovázeli. Například přijel nějaký vědec z ciziny, a k němu okamžitě přiřadili nešťastného aspiranta, který doprovázel hosta do hotelu, vodil ho po muzeu Revoluce, do Treťjakovské galerie, do divadla, seděl s ním v restauraci… Vše nové je dobře zapomenuté staré. Nám všem dávají na srozuměnou, že my jsme pro Čechy „kolektivní Petrov a Boširov“.Zatímco se česká vláda liberálů chystá nepouštět Rusy ke klíčové infrastruktuře země, na českých univerzitách je k vidění prudký nárůst počtu studentů z Ruska. Média píší, že Rusové si vybírají bezplatné vzdělání v českém jazyce, který je pro ně snazší ve srovnání s neslovanskými jazyky. Kvůli těmto velmi různým zprávám vzniká jakási kognitivní disonance…Když se mladý Rus (Ruska) rozhoduje jet studovat za hranice, tak svůj pohled okamžitě upne na mapu Česka. Z různých důvodů. Zaprvé, je to již dlouho milovaná turistická destinace, je to nádherná země, která chce, aby do ní přijížděla studovat a pracovat talentovaná mládež. Přičemž také z Ruska. Vždyť, obecně řečeno, na tom závisí celkový úspěch. Jedním slovem se vláda řídí politickými a módními trendy, a mládež zase byznysově realistickými trendy.A co dál? Existuje názor, že úroveň česko-ruských vzájemných vztahů může být degradována až do úrovně dočasně pověřených osob, že dojde až do uzavírání velvyslanectví v Moskvě a Praze, že zájmy země bude reprezentovat velvyslanectví na Slovensku. Je tento pesimistický scénář reálný?Je plně pravděpodobný, nehledě na to ale nepřinese nic užitečného, ani nám, ani Čechům. Situace se nadále prohlubuje. To se v mezinárodních vztazích děje: nejdříve se vytvářejí překážky, pak se překonávají. Víte, nejjednodušší je pracovat na zhoršení vztahů. To podle všeho začali vítězní čeští liberálové dělat vůči Rusku a myslí si, že díky tomu získají dodatečné politické body. Otázka je v tom, kdo bude tyhle hry ve vztazích mezi Moskvou a Prahou v budoucnosti narovnávat?Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Jana Petrova

