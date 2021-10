Poslanec Ondráček: Máme moc prasat a málo koryt

https://cz.sputniknews.com/20211027/poslanec-ondracek-mame-moc-prasat-a-malo-koryt-16305835.html

Končící poslanec KSČM Zdeněk Ondráček okomentoval situaci okolo vznikající nové vlády. Hovoří o korytech a prasatech. Lidé by si prý měli připravit peněženky... 27.10.2021, Sputnik Česká republika

Zdeněk Ondráček reagoval na zprávy o tom, že potenciální nová vláda složená ze dvou koalic (Spolu a PriStan) by mohla mít až sedmnáct ministrů.Petr Fiala jako potenciální premiér přislíbil, že koaliční vláda nebude vytvářet nový úřad, nehledě na to, že zvažují, že rozšíří počet členů vlády ze současných 15 na 17.„V žádném případě neuvažujeme o vytvoření nového resortu, nového úřadu, nového ministerstva, ale diskutujeme o pozicích členů vlády,“ uvedl předseda ODS.Jedná se o možnost zavedení pozice ministra pro evropské záležitosti a ministra pro digitalizaci. Nicméně zatím není jednoznačně jasné, jaké kompetence by tito ministři měli.Na tyto plány možné vládní koalice reagoval končící poslanec KSČM. Vznikající koalice se sice v minulosti dušovala, že bude šetřit a sníží schodek rozpočtu navržený končícím předsedou vlády Andrejem Babišem, podle názoru Zdeňka Ondráčka se prý bude šetřit hlavně na obyčejných lidech, a nikoli na vládních výdajích.„Přátelé, když máte moc prasat na málo koryt, máte dvě možnosti řešení. Redukovat počet prasat nebo navýšit počet koryt. Nově vznikající koalice se rozhodla pro to druhé. Místo 15 placených vládních koryt jich bude 17,” napsal na svých sociálních sítích.Jak uvedl poslanec KSČM, takový krok se dal čekat.„Dalo se to čekat. Šetřit se bude jinde! Kde? No jasně, že na obyčejných lidech. Připravte, si peněženky!“ dodal Zdeněk Ondráček.Reakce sledujícíchSlova komunistického poslance vyvolala ostré reakce u jeho sledujících, kteří začali vyjádření Ondráčka obratem komentovat.„Od ODS se nic jiného nedalo čekat. A ostatní: kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti,“ myslí si Pavel Vimer.„Dalo se to čekat, budou šetřit na důchodcích,“ uvedla Dagmar Kurová.„Je to jen banda podvodníků, což už jednou ukázali. Doufám, že se už brzo vyjde do ulic,“ vyjádřil svůj názor Ladislav Pavlíček.„Přesné, výstižné, co jiného bychom od nich čekali, jak říká kamarád, dobře už bylo,“ prohlásil Michal Krejčík.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

