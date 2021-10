„Pro Trumpa povstáním byly volby 3. listopadu.“ Americký prezident Biden se pustil do kritiky Trumpa

https://cz.sputniknews.com/20211027/pro-trumpa-povstanim-byly-volby-3-listopadu-americky-prezident-biden-se-pustil-do-kritiky-trumpa-16304763.html

Biden se do kritiky svého předchůdce pustil na mítinku na podporu demokratického kandidáta na guvernéra státu Virginie Terry McAuliffeho. Jeho republikánského protivníka Glenna Youngkina prezident označil za „přisluhovače“ Trumpa, který se bojí tohoto spojení.Biden také zopakoval, že za Trumpa, v jehož prezidentství byly vyvinuty vakcíny proti koronaviru a byla zahájena očkovací kampaň, se nechaly očkovat pouze dva miliony Američanů, zatímco za Bidena je to již více než 190 milionů.„To se mi obzvlášť líbí. Trump se rád chlubí, že nejlepším indikátorem ekonomické situace je akciový trh. Nikdy jsem si to nemyslel… Ale podívejte se na akciový trh nyní, jen stěží byl někdy výše,“ řekl Biden. Svému předchůdci také připomněl útok na Kapitol, kdy se Trumpovi přívrženci snažili přerušit schválení výsledků prezidentských voleb. „Pro Donalda Trumpa povstání není útok na Kapitol. Ne, pro Trumpa povstáním byly volby 3. listopadu,“ uvedl Biden.Na mítinku ve městě Arlington Biden varoval, že v případě vítězství republikána stát čekají zákazy „progresivní literatury“ a právo žen na přerušení těhotenství bude v ohrožení.Volby guvernéra Virginie proběhnou 2. listopadu.Bidenova popularita kleslaPopularita prezidenta USA Joea Bidena zažila za devět prvních měsíců na prezidentském postu rychlejší pokles než podpora kteréhokoli jiného amerického prezidenta od dob druhé světové války.Bidenův rating klesl o 11,3 % (z 56 % na 44,7 %). Tento pokles je větší než ukazatelé pádu ratingu deseti předcházejících prezidentů USA. Dosud byl „rekordmanem“ nejrychlejšího pádu podpory 44. prezident USA Barack Obama, jehož rating po prvních devíti měsících u moci klesl o 10,1 %.Biden zřejmě zklamal voliče víc než Jimmy Carter, který byl prezidentem USA v letech 1977-1981. Jeho popularita klesla za stejné období o 8,9 %. Snížení ratingu Donalda Trumpa, bezprostředního Bidenova předchůdce, činilo 4,4 %, napsal deník.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

