https://cz.sputniknews.com/20211027/prvni-zklamani-volici-spolu-fiala-apeloval-na-masivni-ockovani-a-schytal-to-od-uzivatelu-16313640.html

První zklamaní voliči Spolu. Fiala apeloval na masivní očkování a schytal to od uživatelů

První zklamaní voliči Spolu. Fiala apeloval na masivní očkování a schytal to od uživatelů

Šéf ODS a pravděpodobný budoucí premiér Petr Fiala po nastoupení nové vlády avizoval masivní očkovací kampaň. Proočkovanost v České republice je podle něj na... 27.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-27T20:12+0200

2021-10-27T20:12+0200

2021-10-27T20:12+0200

česko

petr fiala

očkování

voliči

covid-19. pandemie koronaviru

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/06/14752339_0:0:1547:870_1920x0_80_0_0_c2bbec3d34cb97f5d6d57c4b1a34cb17.jpg

Petr Fiala na svém účtu na Facebooku uvedl, že v České republice zatím obdrželo dvě dávky očkovací látky pouze 56 procent lidí.Fiala dále apeluje na sledující, že když mají kolem sebe lidi, kteří zatím nebyli očkováni, aby je zkusili přesvědčit o jeho výhodách.„Stejně tak, jako se u voleb počítá každý hlas, záleží na každém člověku, který se rozhodne chránit sebe i ostatní vakcínou,“ dodává Fiala.Fiala to však hezky od sledujících schytal.„A přesvědčovat nás má kdo, že? Ti, kteří po očkování umřeli? Nebo ti, kterým bylo tak zle po očkování? Nebo ti, kteří mají dlouhodobé poškození po vakcíně? Nebo snad ti, kteří se i přes očkování nakazili? Vyloženě budíte důvěru, fakt!“ píše jeden ze sledujících.„Pane Fialo, volil jsem Spolu, protože jsem věřil, že nátlak, který vycházel od odborníků z ANO, přestane. Zkuste rozšířit své obzory a vidět celou problematiku v širším kontextu. Součástí společnosti jsou i zdraví občané, kteří věří a podporují svou přirozenou imunitu. Podpořte i je, není přece možné, aby zdraví lidé byli ohrožením pro ostatní, to nedává smysl. Díky. Ještě stále chci věřit v demokracii, totality už bylo dost. Přestaňte prosím podporovat šikanu a diskriminaci,“ připojuje se ještě jeden.Povinné očkování?Prezident České lékařské komory Milan Kubek nevyloučil, že se očkování proti covidu stane v Evropě časem povinné. Dodal, že on sám podporuje všechny druhy nátlaku na neočkované.Domnívá se, že zvládnutí pandemie napomůže dodržování aktuálních opatření.„Dodržování má být kontrolováno a porušování trestáno. Při nechání všeho na dobrovolnosti a zodpovědnosti se ukazuje, že část spoluobčanů na to mentálně nemá. Chtěl bych poděkovat všem očkovaným, zachovali se zodpovědně vůči sobě i svým známým a okolí. Na ostatní je potřeba tlačit,“ adresoval výzvu přibližně dvěma milionům lidí, kteří vakcinaci odmítají.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

petr fiala, očkování, voliči, covid-19. pandemie koronaviru