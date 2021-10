https://cz.sputniknews.com/20211027/putin-naridil-spolecnosti-gazprom-zvysit-objem-plynu-v-evropskych-zasobnicich-16313225.html

Putin nařídil společnosti Gazprom zvýšit objem plynu v evropských zásobnících

Putin nařídil společnosti Gazprom zvýšit objem plynu v evropských zásobnících

Ruský prezident Vladimir Putin nařídil společnosti Gazprom, aby po přečerpání plynu do podzemních zásobníků v Rusku zahájila plánované práce na zvýšení objemu... 27.10.2021, Sputnik Česká republika

„Žádám vás, Alexeji Borisoviči (Millere, šéf Gazpromu; pozn. red.), abyste po ukončení čerpání plynu do ruských podzemních zásobníků do 8. listopadu nebo 8. listopadu zahájil plynulé a plánované práce na zvýšení množství plynu ve vašich podzemních zásobnících v Evropě - v Rakousku a v Německu,“ řekl Putin.Šef Gazpromu Miller uvedl, že tak i učiní.Putin dále konstatoval, že Rusové a ruské společnosti jsou zásobováni plynem na domácím trhu za stabilní cenu. „Hlavní pro nás je, aby domácí spotřebitelé, jak občané, tak podniky bytového a komunálního sektoru, průmyslu a dalších odvětví, byli plně a dlouhodobě zásobováni plynem za stabilní ceny,“ řekl Putin.Světové energetické trhy zažívají vysokou konjunkturu, která by měla být využita nejen pro rozvoj průmyslu, ale také pro regiony, poznamenal ruský prezident Vladimir Putin.Podle něj je nutné v těchto regionech vytvořit nová pracovní místa a high-tech podniky.Ceny plynu v EvropěCeny plynu v Evropě se prudce zvýšily v posledních měsících. Ještě na začátku srpna činila cena nejbližšího futures podle indexu nizozemského TTF kolem 515 dolarů za jeden tisíc kubíků, do konce září se tato cena téměř zdvojnásobila. Maxima zúčtovací ceny – téměř 1 400 dolarů za tisíc kubíků – bylo dosaženo 5. října. Jak podotýkali odborníci, růst cen plynových futures v Evropě je spojen s několika činiteli: nízkou úrovní naplnění evropských podzemních plynojemů, omezením nabídky ze strany hlavních dodavatelů a s vysokou poptávkou po LNG v Asii.Putin se dříve zúčastnil plenárního zasedání fóra Ruský energetický týden a ve svém projevu a v odpovědích na otázky nejednou upozornil na chyby evropských zemí, které napomohly zvýšení cen plynu. Zažertoval, že když budou nekompetentní lidé přijímat rozhodnutí ovlivňující energetický trh, budou Holanďané muset bruslit, aby se trochu zahřáli. Ruský předák poukázal rovněž na „hysterii a zmatek“ na palivových trzích v Evropě.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

