https://cz.sputniknews.com/20211027/sefredaktor-wikileaks-zaruky-usa-o-zabezpeceni-assange-po-extradici-nestoji-za-nic-16309535.html

Šéfredaktor WikiLeaks: Záruky USA o zabezpečení Assange po extradici nestojí za nic

Šéfredaktor WikiLeaks: Záruky USA o zabezpečení Assange po extradici nestojí za nic

Záruky USA o zabezpečení zakladatele WikiLeaks Juliana Assange v případě jeho extradice nestojí za nic, prohlásil novinářům šéfredaktor portálu WikiLeaks... 27.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-27T14:44+0200

2021-10-27T14:44+0200

2021-10-27T14:44+0200

svět

julian assange

usa

velká británie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1074/33/10743319_0:0:2323:1307_1920x0_80_0_0_5dd670a5d498d31d5bef2e5dbf0ac81d.jpg

Hrafnsson zdůraznil, že ujištění USA o tom, že Assange nebude vystaven zvláštním administrativním opatřením, která by omezila jeho návštěvy ve vězení nebo komunikaci s jinými lidmi, „nestojí za nic“. „Říkají přece: můžeme náš postoj změnit,“ podotkl.Vrchní soud v Londýně zahájí ve středu dvoudenní projednání apelace vlády USA na dříve vynesený britským soudem zákaz extradice zakladatele WikiLeaks do USA.Assange, který byl obviněn ve Švédsku v roce 2010 ze sexuálního obtěžování a znásilnění, se ukrýval od června roku 2012 na Velvyslanectví Ekvádoru v Londýně z obav před extradicí. Ráno 11. dubna roku 2019 byl zadržen na žádost USA. Od té doby je ve vazbě ve věznici se zvýšenou ostrahou Belmarsh. Jednání o jeho extradici začala 2. května 2019. Brzy poté americké úřady oznámily, že předložily Assange nová obvinění v 17 případech porušení zákona o špionáži a vyzrazení tajné informace. V případě vydání do USA hrozí Assange až 175leté vězení.V průběhu dvoudenního soudního jednání bude americká vláda zpochybňovat rozhodnutí, které učinila 4. ledna roku 2021 soudkyně Centrálního trestního soudu Londýna Vanessa Baraitserová, která úřadům USA odmítla extradici Assange.Jediným důvodem k rozhodnutí britské soudkyně byl tehdy psychický stav Assange. Podle jejího názoru Assange, který trpí depresí, poruchami autistického spektra a Aspergerovým syndromem, by mohl znovu pomýšlet na sebevraždu. Kromě toho podmínky ve věznici Belmarsh podle názoru Baraitserové nemají nic společného s podmínkami, které mohou Assange čekat v americké věznici.O dva dny později, 6. ledna, odmítl Magistrátní soud londýnské čtvrti Westminster propustit Assange na kauci. Propuštění na kauci mu bylo odmítnuto z toho důvodu, že dříve už porušoval podmínky propuštění. Soudkyně prohlásila, že USA mají mít možnost se proti tomuto rozhodnutí odvolat, a když uteče, bude americká strana této možnosti zbavena, a proto je Assange i nadále ve věznici.Poté představitelé vlády USA podali apelaci, jak se ostatně očekávalo. Začátkem července dovolil Vrchní soud v Londýně odvolat se proti rozhodnutí, které zakazuje extradici Assange do USA. Po předběžném jednání 11. srpna dovolil soud americké straně, aby se proti tomuto rozhodnutí odvolala v pěti různých aspektech, mj. pokud jde o úsudek o psychickém stavu Assange.Obhajoba Assange počítá s tím, že soud vezme v úvahu zprávy médií o tom, že američtí úředníci a vedení CIA posuzovali možnost zavraždění zakladatele WikiLeaks v roce 2017, kdy se ukrýval na Velvyslanectví Ekvádoru v Londýně, přitom se plánovalo Assange z diplomatické mise unést nebo ho zajmout v případě, když se pokusí o tajný útěk. Zástupci Assange považují za nemyslitelné, že po těchto zprávách Británie přistoupí na extradici, připouštějí ale všechny scénáře.Definitivní rozhodnutí se podle výsledků jednání 27. a 28. října neočekává, bude ale učiněno pravděpodobně v nejbližších několika týdnech.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210930/australie-se-opet-zacala-zajimat-o-osud-assange-je-nacase-ho-propustit-tvrdi-senatorka-16008296.html

https://cz.sputniknews.com/20211004/gruzinska-vlada-vyloucila-moznost-extradice-saakasviliho-na-ukrajinu-16048977.html

usa

velká británie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

julian assange, usa, velká británie