https://cz.sputniknews.com/20211027/soudni-dvur-eu-naridil-polsku-platit-milion-eur-denne-16312717.html

Soudní dvůr EU nařídil Polsku platit milion eur denně

Soudní dvůr EU nařídil Polsku platit milion eur denně

Soudní dvůr Evropské unie v Lucemburku nařídil Polsku platit jeden milion eur denně Evropské komisi jako pokutu za nedodržení dřívějšího soudního rozhodnutí o... 27.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-27T20:41+0200

2021-10-27T20:41+0200

2021-10-27T20:41+0200

svět

polsko

eu

pokuta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/721/26/7212646_0:315:3073:2043_1920x0_80_0_0_8e4c5d1053d66aa7c4f84da0b056ae8b.jpg

„Vzhledem k tomu, že Polsko nezastavilo uplatňování ustanovení souvisejících s kompetencí disciplinární komory Nejvyššího soudu, je Polsko odsouzeno k denní pokutě ve výši jednoho milionu eur ve prospěch Evropské komise,“ uvedl Soudní dvůr EU v prohlášení.V červenci Soudní dvůr EU požádal o okamžité ukončení práce disciplinární komory Nejvyššího soudu Polska. Aktivity komory, která může rozhodovat o odborné činnosti soudců, podle EK ohrožuje jejich nezávislost a nestrannost. Polský ústavní soud neshledal rozhodnutí EK o pozastavení činnosti disciplinární komory závazným. Polsko přesto v reakci na požadavky EK ohledně svrchovanosti práva souhlasilo s pozastavením činnosti disciplinární komory Ústavního soudu.Evropská komise se ale domnívá, že Polsko plně nevyhovělo rozhodnutí soudu a pokračovalo v akcích, které by mohly ohrozit nezávislost soudnictví. Evropská komise se obrátila na Soudní dvůr EU s žádostí o uvalení finančních sankcí na Varšavu.Je pozoruhodné, že v poslední době jde již o druhé takové rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie proti Polsku. Soudní dvůr EU 20. září nařídil Polsku, které jejímu rozhodnutí nevyhovělo, zastavit veškeré práce na dole Turów , zaplatit 500 tisíc eur jako denní pokutu až do ukončení výroby na dole.Polsko dosud ani toto rozhodnutí nesplnilo. EU minulý týden zaslala v souladu s postupem oficiální žádost, aby zjistila, co bylo učiněno, a také další záměry Varšavy v této záležitosti. Následně může Evropská komise přijmout dodatečná opatření proti Varšavě.Polský ústavní soud již dříve potvrdil nadřazenost ústavy republiky nad legislativou Evropské unie na pozadí několika verdiktů unijního soudu, který odsoudil postup polských úřadů. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová nařídila prostudovat rozhodnutí Ústavního soudu Polska za účelem přijetí dalších opatření. Jak šéfové unijních orgánů, tak lídři jednotlivých zemí EU již toto rozhodnutí Varšavy kritizovali. Mezi možné odvetné kroky von der Leyenová dříve jmenovala také napadení rozhodnutí polského ústavního soudu u Soudního dvora EU a použití podmíněného evropského mechanismu financování, což by v praxi mohlo znamenat, že Varšava přijde o přístup k finančním prostředkům EU.Místopředseda polského Sejmu Ryszard Terlecki vyzval, aby se nepropadalo panice z pokut, které Soudní dvůr EU uložil Polsku.Na otázku, kdy dojde k likvidaci disciplinární komory Nejvyššího soudu, odpověděl, že „snad Evropa od těchto myšlenek upustí“. Zároveň dodal, že projekty na likvidaci kárné jsou připraveny. „Je to trochu zpožděné, ale nepřehánějme, uběhlo jen pár týdnů,“ uvedl.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

polsko

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

polsko, eu, pokuta